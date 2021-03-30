Продолжаем начатый в январском номере цикл публикаций, связанных с историей и людьми легендарной Императорской Публичной библиотеки.

Имя Ленина было присвоено этому читальному залу Публички1 почти через сто лет после открытия2. В пафосной атмосфере недосуг было вспоминать автора замечательного архитектурно-строительного проекта3. Василий Иванович Собольщиков (18134-1872) умер, когда Володе Ульянову не исполнилось и трех лет.

А он заслуживает доброй памяти.

В читальном зале Императорской Публичной библиотеки. 1895 г. Фото: К. Булла

Карьера старообрядца

Василий Собольщиков родился в купеческой старообрядческой семье5. Не окончив курса Витебской гимназии6, поступил копиистом в губернское правление и помогал отцу в торговле. В 1830 г. был принят писцом в канцелярию духовной коллегии в Петербурге7, много занимался самообразованием, изучал иностранные языки. А в 1834 г. с должности писца8 начал свою уникальную карьеру в Императорской Публичной библиотеке9.

Н. Щербак. Собольщиков у спроектированного им шкафа в фонде Библиотеки.

Ее директором тогда был Алексей Николаевич Оленин (1763-1843), действующий президент Академии художеств10. Собольщиков определился в Академии вольным слушателем11 и окончил ее свободным художником архитектуры, подготовив проект "публичной библиотеки губернского города"12. А в Императорской Публичной библиотеке последовательно выполнял обязанности эконома и казначея13, помощника библиотекаря и старшего библиотекаря, заведующего отделением искусств и технологии14, заведующего хозяйственной и строительной частью. Везде отличался изобретательностью и неожиданными решениями самых разных проблем (от способов расстановки книг15 до "операции" по раскрытию самого известного крупного хищения в Библиотеке, "кражи века"16).

Детальный чертеж шкафа для Нового читального зала. Опоры для полок в шкафах в виде подвижных медных лопаточек. 1859 г.

В конце жизни Василий Иванович поведал о преобразованиях Библиотеки в своих воспоминаниях17 и стал "родоначальником русского библиотековедения"18.

Ленинский зал в 1960-е гг.

Проект на века

В качестве архитектора Библиотеки он начал со строительства флигеля для ее служащих19, принимал участие в создании знаменитого "Кабинета Фауста"20, переоборудовании существующих зданий Карла Росси21 и Егора Соколова22. Но более масштабным и бесспорным авторским проектом стала постройка нового здания Публички, соединившего действующие.

В этом корпусе, который сегодня мы называем именем Собольщикова, и был устроен первый специальный зал для чтения. Его строительство началось в 1860 г., а 4 ноября 1862 г. он принял первых посетителей23 - самый большой читальный зал в России, отвечавший всем требованиям времени и оснащенный даже газовым освещением24.

Зал мог одновременно принять 150 читателей из разных слоев общества. Впервые среди них появились женщины25.

Ленинский зал. Современный вид.

Чтение как "инструмент"

Для России вторая половина девятнадцатого века стала временем больших и противоречивых перемен. В 1893-1895 гг. в читальном зале Императорской публичной библиотеки формировалось и развивалось научное мировоззрение молодого Владимира Ульянова. Но писать свой фундаментальный труд "О развитии капитализма в России"27 ему пришлось уже в тюрьме, а потом в сибирской ссылке28.

В.И. Собольщиков писал: "Чтение есть важный симптом общественной жизни, и библиотека, как место для чтения, есть наиудобнейший инструмент для наблюдения за движением умственной деятельности общества в известный период времени"29. Увы, в новые времена "инструментом" для наблюдения за общественной жизнью умело пользовалась и полиция, поскольку Библиотека служила местом работы и встреч многих революционеров. По выражению В.В. Стасова, "Библиотеку превратили в ловушку III отделения", она "была запружена шпионами оттуда, переодетыми в форму наших солдат"30.

Перед входом в Ленинский зал.

Сегодня мемориальные мраморные доски и бюст Ленина в зале здания Собольщикова напоминают нам не только о вожде, который когда-то был простым читателем. Но и о том периоде общественной жизни государства Российского, когда этот факт считался "величайшей гордостью Публичной библиотеки"31.

1. 22 апреля 1960 г. в честь 90-летия со дня рождения В.И. Ленина один из читальных залов Библиотеки стал называться Ленинским. К этому дню в зале была установлена скульптура вождя работы Е.Г. Захарова и перед входом повешена мраморная мемориальная доска "В.И. Ленин был постоянным читателем Публичной библиотеки в 1893-1895 гг."

2. Новый читальный зал был торжественно открыт в Императорской Публичной библиотеке (ИПБ) 4 (16) ноября 1862 г. в присутствии министра народного просвещения в период "великих реформ" Александра Васильевича Головнина (1821-1886), петербургского генерал-губернатора Александра Аркадьевича Суворова (1804-1882) - внука генералиссимуса А.В. Суворова, сотрудников и почетных членов Библиотеки.

3. Стремительный рост числа читателей в конце 1850-х гг. потребовал расширения площадей, занимаемых фондами и предназначенных для обслуживания читателей. Решение этого вопроса потребовало строительства нового корпуса, проект которого был разработан В.И. Собольщиковым совместно с академиком архитектуры Иваном Ивановичем Горностаевым (1821-1874).

4. В разных документах приводятся различные сведения о годе рождения В.И. Собольщикова, однако О.Д. Голубева со ссылкой на значительное количество архивных и печатных источников убедительно доказывает, что он родился в 1808 г. (Голубева О.Д. В.И. Собольщиков. СПб., 2001. С. 11).

5. Отец В.И. Собольщикова, Иван Иванович Собольщиков, был состоятельным человеком, владел лавкой, в которой можно было купить все необходимое для повседневной жизни: от муки и сахара - до мыла и гвоздей.

6. Юноша окончил пять классов из семи гимназических, особым желанием учиться не отличался, успехи имел посредственные.

7. По рекомендации витебских друзей-поляков Собольщиков был переведен в Римско-католическую духовную коллегию в Петербурге, навсегда связав свою жизнь с этим городом.

8. Успешное продвижение по службе позволило ему в 1833 г. получить первый классный чин коллежского регистратора, что давало право выбирать род дальнейшей служебной деятельности.

9. Поступление в ИПБ Собольщиков сравнивал с "зарей на темном горизонте... служебной карьеры" (Ист. вестн. 1889. Т. 38, окт. С. 73). Именно в Библиотеке он напряженно занялся самообразованием, все свободное время проводя за чтением книг.

10. Подробнее об А.Н. Оленине см.: Вершинин А.П., Михеева Г.В. Лекарство от вируса // Родина. 2021. N 1. С. 98-101.

11. Этому в значительной степени содействовал А.Н. Оленин, заметивший в молодом сотруднике способности к рисованию.

12. В Академии художеств Собольщиков прошел полный курс архитектурного искусства у профессора Х.Ф. Мейера (Голубева О.Д. Указ. соч. С. 19).

13. Должность эконома и казначея, отвечавшего за все финансовые проблемы ИПБ, была введена в "Начертаниях подробных правил для управления Имп. Публичною библиотекою", утвержденных 23 февраля 1812 г. императором Александром I (ПСЗ. [Собр. 1-е]. Т. 3: 1813-1815 гг. N 25069).

14. Отделенческая система функционирования фондов ИПБ, т. е. комплекс самостоятельных библиотек в составе единой библиотеки, получила административный статус в 1850 г. Подробнее об этом см.: Михеева Г.В. Отделенческая система в Императорской Публичной библиотеке (исторический очерк) // Клио. 2018. N 2. С. 147-154. Подробно о деятельности Отделения искусств и технологии см.: Михеева Г.В. Отделение изящных искусств и технологии // Вестн. С.-Петерб. гос. ин-та культуры. 2020. N 3 (44). С. 163-171.

15. По его рисунку был сооружен огромный шкаф, состоящий из выдвижных полок, для лучшего обозрения эстампов, размещенных на них под стеклами, полкам можно было придать любое положение. В отделениях он предложил расставлять книги по величине переплета, что значительно сэкономило полочную площадь и придало полкам с книгами более опрятный вид.

16. Такое название получило прогремевшее по всей Европе дело о хищении из ИПБ книг и рукописей, совершенное баварским ученым-богословом Алоизием Пихлером (1833-1874). С 1869 г. он был причислен к ИПБ в качестве сверхштатного библиотекаря Богословского отделения. Пихлер "продолжал облегчать Библиотеку от ее разнообразных сокровищ", не пропуская ни единого дня без "полезных занятий" (Стасов В.В. Собр. соч. СПб., 1894. Т. 3. Стб. 1534) в течение двух лет. Всего им было похищено около четырех с половиной тысяч книг (Судеб. вестн. 1871. 25 июня, N 132). Собольщиков разоблачил это крупномасштабное книжное воровство в 1871 г.

17. Собольщиков В.И. Воспоминания старого библиотекаря // Ист. вестн. 1889. Т. 38, окт. С. 78-93.

18. Громова А.А. Первое руководство по библиотечному делу в России // Библиотеки СССР: опыт работы. М., 1961. Вып. 16. С. 127.

19. Каменный флигель для служителей ИПБ был построен в 1845-1846 гг. и сохранился до наших дней в качестве подсобных помещений Библиотеки.

20. "Кабинет Фауста" - готический зал построен в ИПБ и меблирован в средневековом стиле в 1857 г. по проекту архитекторов И.И. Горностаева и В.И. Собольщикова. Этот своеобразный уголок Библиотеки напоминает европейскую монастырскую келью XV в., где собраны книги, изданные до 1501 г., - инкунабулы. Подробнее об этом см.: Вершинин А.П., Михеева Г.В. Кабинет Фауста // Родина. 2021. N 2. С. 98-101.

21. Здание ИПБ, построенное по проекту Карла Ивановича Росси (1775-1849), входит в состав ансамбля площади Островского.

22. Здание, построенное по проекту Егора Тимофеевича Соколова (1750-1824) в 1796-1812 гг., было первым в России специальным зданием, предназначенным для размещения библиотеки.

23. В деталях историю строительства и оборудования этого зала см.: Щербак Н.Л. Читальный зал архитектора В.И. Собольщикова Императорской Публичной библиотеки // Вестн. С.-Петерб. гос. ин-та культуры. 2020. N 3 (44). С. 172-177.

24. До этих пор в Библиотеке (с перерывами) использовалось освещение масляными (жировыми) лампами.

25. После 1862 г., когда возникли первые казенные женские гимназии в России, Министерство народного просвещения в связи с общественным подъемом стало уделять большое внимание развитию женского образования. Женщины были допущены в ИПБ в качестве читательниц, а с 1882 г. в Библиотеке стала работать первая женщина Йозефина Старк (Сотрудники Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры: биогр. слов. СПб., 1995. Т. 1. С. 496).

26. В.И. Ленин переехал из Самары в Петербург осенью 1893 г., устроился помощником к присяжному поверенному (адвокату) М.Ф. Волькенштейну и сразу же стал читателем ИПБ (Грин Ц.И. "Читаю в Публичной библиотеке...". Л., 1988. С. 28).

27. "Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности" - монография В.И. Ленина (под псевдонимом "Владимир Ильин"), посвященная анализу экономического развития России. В книге проведено исследование экономики и социальной структуры страны последней трети XIX в. Работа написана в 1896-1899 гг. и вышла легально отдельной книгой в конце марта 1899 г.

28. В декабре 1895 г. В.И. Ульянов, как и многие деятели, входившие в Союз борьбы за освобождение рабочего класса, который объединял разрозненные марксистские кружки, был арестован, более года содержался в тюрьме и в 1897 г. выслан на три года в с. Шушенское Минусинского округа Енисейской губернии.

29. Собольщиков В.И. Указ. соч. С. 81.

30. Цит. по: Каренин В. Владимир Стасов: очерк его жизни и деятельности. Л., 1927. Ч. 2. С. 612.

31. История Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1963. С. 82.

Подбор иллюстраций выполнен Надеждой Щербак.