Путин обсудит с кабмином финансирование развития регионов

В среду, 31 марта, президент Владимир Путин проведет совещание с правительством. Главной темой будет финансирование программ развития регионов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Мероприятии пройдет в формате видеоконференции. Доклады прочитают зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, и.о. главы Республики Мордовия Артем Здунов.

На совещании будут рассмотрены и другие текущие вопросы.