Путин поздравил Амелина, Григорьева и Ицковича с уникальным издательским проектом

На заседании совета по межнациональным отношениям президент отметил важную работу главного редактора "Объединенного гуманитарного издательства" Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора "Объединенного гуманитарного издательства" Дмитрия Ицковича.

"Они создали уникальный инновационный издательский проект - многоязычную антологию современной литературы народов России", - заявил Владимир Путин. И стали лауреатами премии "За вклад в укреплении единства российской нации".

Президент заявил, что 1 марта стартовал новый этап приема документов на соискание этой премии, и подчеркнул, что решил увеличить ее размер до 5 млн рублей.