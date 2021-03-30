Бесплатный Wi-Fi для пациентов появился в 41 стационаре Москвы

В Москве в прошлом году запустили проект по развитию сети Wi-Fi и улучшению качества связи в московских городских больницах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что для пациентов создано почти 10 тысяч точек доступа к бесплатному Wi-Fi в 331 корпусе 41 многопрофильного стационара столицы. "Стабильный доступ в интернет делает пребывание в больнице более комфортным. Пациенты могут общаться с близкими, а также смотреть любимые фильмы или читать электронные книги в онлайн-режиме", - подчеркнула Ракова.

Цифровизация в сфере здравоохранения является необходимым условием дальнейшего развития медицины. В настоящие момент завершено подключение к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) амбулаторно-поликлинического звена и службы скорой помощи, продолжается подключение столичных стационаров. Система обеспечивает преемственность всех этапов лечения: амбулаторного и стационарного, реабилитации и так далее.

Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, врачам стационаров доступна вся информация от поступления пациента в стационар до его выписки, а также открыт доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) пациента, которая содержит полную картину развития заболевания, в том числе данные о всех видах медицинской помощи, включая экстренные вмешательства ранее, что помогает медикам в принятии взвешенных клинических решений при госпитализации и назначении терапии. При выписке пациента из стационара эпикриз автоматически загружается в электронную медкарту и доступен для просмотра как лечащему врачу, так и самому пациенту.