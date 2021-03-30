Осужден воронежец, пять лет насиловавший дочь

Воронежский суд вынес приговор 41-летнему селянину. Его признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности собственной дочери.

Как следует из приговора, в 2012-2016 годах мужчина неоднократно применял сексуальное насилие в своей дочери. Приставать к ней он начал, когда девочке было 10 лет. Она молчала до 2019 года, а затем рассказала матери - та немедленно обратилась в полицию.

- На следствии мужчина не признал вины, но показания свидетелей, результаты экспертиз и иные следственные действия позволили изобличить его, - рассказал руководитель Острогожского межрайонного отдела СКР Игорь Долгих.

Суд признал селянина виновным по трем статьям УК: насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, половое сношение с лицом, не достигшим 16 и 18 лет. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор не вступил в законную силу.