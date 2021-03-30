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30.03.2021 17:45
Рубрика: Происшествия

Пенсионерка из Тулы перевела мошенникам более 2 миллионов рублей

Текст: Елена Шулепова (Тула)

У жительницы Тулы мошенники сняли с банковских счетов 2 миллиона 100 тысяч рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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Телефонные звонки поступали 67-летней тулячке с разных номеров. Неизвестные люди представлялись служащими различных госструктур и убеждали женщину перевести имеющиеся у нее на банковских картах средства перевести на защищенные счета. Ее пугали тем, что некие мошенники пытаются оформить кредиты, используя ее персональные данные. Избежать этого, как ей объяснили, можно оформив кредит самой, и сразу же надо перевести деньги на новый якобы никому неизвестный счет.

В итоге женщина пошла на поводу у мошенников и проделала все манипуляции по предложенной схеме. Таким образом она отдала им 2,1 миллиона рублей.

При этом она не сразу поняла, что ее обманули. По информации пресс-службы ведомства, она обратилась в полицию спустя продолжительное время после проведения транзакций.

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