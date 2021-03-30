Ректор Российского университета транспорта награжден орденом Дружбы

Ректора Российского университета транспорта Александра Климова наградили орденом Дружбы. Указ президента страны Владимира Путина опубликован 30 марта на сайте Кремля.

В документе говорится, что этой наградой руководитель одного из крупнейших вузов страны отмечен за большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Напомним, 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 прошел в Казани. Его участниками стали порядка 1,3 тысячи молодых людей из 63 стран в возрасте до 22 лет.

Ученый, кандидат наук Александр Климов стал ректором Российского университета транспорта в ноябре 2018 года.

Орден Дружбы - государственная награда РФ, учреждена в марте 1994 года. Знак изготавливают из серебра с эмалью и позолотой.