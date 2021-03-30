В Рязани рецидивисты обокрали погибшую женщину-ветерана

В Рязани патрульные задержали дебоширов, а оказалось, что поймали воров. Ранее судимый рязанец украл медали ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Минувшей ночью экипаж патрульной машины выехал по жалобе жителей двух квартир одной из рязанских многоэтажек. Они пожаловались в дежурную часть полиции на шум в подъезде, который устроили неизвестные мужчины. Приехав по адресу, полицейские встретили у подъезда двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, не сумевших внятно объяснить свое пребывание.

Мужчин доставили в отдел полиции для составления административных протоколов. Оба - жители Рязани, у обоих имеются судимости. Старший 31-летний был судим за наркотики, грабеж, угрозу убийством, его 24-летний знакомый отсидел за наркотики и изнасилование. При досмотре у старшего из них нашли заточку и четыре юбилейные медали Великой Отечественной войны, уточнили в пресс-службе.

Как выяснили оперативники уголовного розыска, задержанные распивали спиртное в подъезде. Потом решили обворовать какую-нибудь квартиру. Выбрали дверь наугад, старший постучал, и, не дождавшись ответа, сломал замок заточкой. Квартире принадлежала 92-летняя женщине, недавно скончавшейся. Из помещения уже почти все было вывезено. Вор забрал наиболее ценные вещи, которые сумел найти: скромный латунный браслет и четыре юбилейные медали Великой Отечественной войны.

Продать украденное не получилось - патрульные задержали. Следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани в отношении пойманного похитителя наград возбуждено уголовное дело по статье "Кража". если его вина будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.