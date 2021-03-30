На Сахалине погиб 20-летний рыбак

В Сахалинской области организована доследственная проверка по факту гибели 20-летнего рыбака.

Его тело было обнаружено на берегу моря в селе Парусное Томаринского района (юго-западное побережье острова). По предварительным данным, во время загрузки кунгаса судно перевернулось. Сотрудник рыболовецкого предприятия оказался в воде.

"В ходе осмотра места происшествия установить причину смерти мужчины не представилось возможным, тело направлено для проведения судебно-медицинского исследования", - сообщили в пресс-службе регионального СК.