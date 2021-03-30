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30.03.2021 17:43

В Оренбуржье запустили платформу "Проверенный бизнес"

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Новый проект по взаимодействию малого предпринимательства и проверяющих ведомств стартовал в Оренбуржье: здесь запустили цифровую платформу "Проверенный бизнес". Это онлайн-сервис полезных знаний по контрольно-надзорной работе.
Гендиректор КРОО Игнат Петухов: "Для нас важно выстраивать доверие между проверяющими органами и предпринимателями". Фото: Сергей Медведев Гендиректор КРОО Игнат Петухов: "Для нас важно выстраивать доверие между проверяющими органами и предпринимателями". Фото: Сергей Медведев
Гендиректор КРОО Игнат Петухов: "Для нас важно выстраивать доверие между проверяющими органами и предпринимателями". Фото: Сергей Медведев

Как сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ), проект стал финалистом форума "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ и Фондом Росконгресс.

- "Проверенный бизнес" - это платформа, где предприниматели могут бесплатно в онлайн-режиме повысить свою "надзорную" грамотность, пройти предпроверочный аудит и получить рекомендации по видам контрольно-надзорных проверок, - уточнили в пресс-службе АСИ.

Фото: Сергей Медведев
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Проект включает в себя справочник типовых нарушений, чек-листы для самопроверок и большой раздел для самозанятых с готовыми формами документов для скачивания. Для предпринимателей Оренбуржья создана отдельная вкладка, где находятся инструменты самообследования. Там же будет публиковаться актуальная для региона информация и памятки типовых нарушений. Предусмотрен целый комплекс инструментов для внедрения в области.

Следует отметить, что по индексу административного давления за 2020 год Оренбургская область среди регионов РФ занимает 70-е место из 85. В числе наиболее распространенных проблем бизнеса гендиректор Корпорации развития Оренбургской области (КРОО) Игнат Петухов назвал большое количество проверок, низкую информированность предпринимателей и недостаточное количество профилактических мер.

- Для нас важно выстроить доверие между проверяющими органами и предпринимателями, - подчеркнул Игнат Петухов. - Это возможно только за счет создания прозрачной и понятной бизнесу системы в контрольно-надзорной сфере, в том числе путем использования цифровых технологий.

Фото: Сергей Медведев
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Одним из эффективных инструментов в достижении этой цели и призван стать новый проект, подразумевающий создание электронных сервисов для предпринимателей и укрепление взаимодействия между органами власти и бизнесом.

Напомним, что впервые платформа "Проверенный бизнес" была запущена в 2017 году в Татарстане при поддержке местной прокуратуры и министерства экономики. По мнению экспертов, портал позволяет обнаружить системные проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели при работе с контролирующими ведомствами. Это помогает минимизировать выявленные недочеты или полностью устранить их, тем самым снижая финансовую нагрузку на малый бизнес в виде штрафов.

По словам соавтора проекта Альбины Газизуллиной, "Проверенный бизнес" способен существенно повысить уровень доверия бизнеса к государству. Платформа поможет фирмам не допускать нарушений, а также уменьшить количество проводимых в отношении них проверок.

Кстати

АСИ помогает распространять опыт проекта в российских регионах. Так, в феврале сервис "Проверенный бизнес" стал доступен для предпринимателей Мордовии.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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