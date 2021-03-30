АО "РЭС" обеспечит стабильную работу электросетей в период паводка

В завершении осенне-зимнего периода ежедневный труд энергетиков осложняется прохождением весеннего паводка. Минувшей зимой нередко случались обильные снегопады, которые могут стать основной причиной половодья весной, к тому же синоптики прогнозируют более ранее вскрытие рек, что, возможно, сдвинет начало паводка на первую декаду апреля. На территории города Новосибирска по решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций уже введен режим повышенной готовности органов управления и сил.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период половодья подразделения акционерного общества "Региональные электрические сети" заблаговременно готовились к сезонным рискам.

В начале февраля были введены в действие регламентирующие документы по подготовке подразделений и объектов компании к работе в период весеннего паводка 2021 года, а также организована работа комиссии по проверке готовности филиалов. Энергетиками было разработано более 160 мероприятий по обеспечению надежного функционирования энергообъектов.

В АО "РЭС" поддерживается масштабный аварийный запас материалов и оборудования, бригады укомплектованы средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами, средствами связи. Имеются в наличии и готовы к применению автономные источники электроснабжения, которые могут применяются для временного электроснабжения, как собственных технологических нужд при локализации аварий в электрических сетях, так и для электроснабжения потребителей на время проведения аварийно-восстановительных работ.

Общая численность сил и средств АО "РЭС", готовых к ликвидации аварий на объектах электроснабжения районов Новосибирской области и города Новосибирска, составляет более 1000 человек и почти 500 единиц техники, из которых на круглосуточном дежурстве находятся 132 человека и 43 единицы техники.

На вооружении энергетиков имеется достаточно обширный и разносторонний автопарк, в который входит 131 единица спецтехники. Среди них вездеходная автомототехника и автомобили повышенной проходимости - гусеничные транспортеры-снегоболотоходы, мобильные мотовездеходы, современные плавающие шестиколесные вездеходы "ТРЭКОЛ" на шинах сверхнизкого давления и т.д. Эта техника позволяет работникам филиалов проводить осмотры и ремонт линий электропередач в труднодоступных местах - снежной целине, болотах, бездорожье - в любую погоду и в любое время года, в том числе и в период половодья.

Кроме того, оперативный персонал АО "РЭС" регулярно участвует в совместных командно-штабных учениях (КШУ) с органами управления и силами ГОЧС города Новосибирска и Новосибирской области.

В настоящее время энергетики осуществляют постоянный мониторинг паводковой ситуации, под постоянным контролем находятся электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально значимых объектов. В АО "РЭС" приняты все необходимые меры для того, чтобы электросетевой комплекс региона бесперебойно функционировал в период прохождения весеннего половодья 2021 года.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"