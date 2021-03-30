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30.03.2021 05:00
Рубрика: Общество

Чаще всего больные туберкулезом узнают о своем диагнозе на работе

Текст: Елена Вторушина, Ирина Штерман (Иркутск)
Корреспондент "Российской газеты" побывала в хирургическом легочном отделении Иркутской областной клинической туберкулезной больницы и убедилась, что скальпель в борьбе с палочкой Коха часто незаменим.

Три задачи торакальных хирургов

У хирургов две задачи: спасти пациента и вернуть его к полноценной жизни. У торакальных есть еще одна, не менее актуальная: сделать все, чтобы больной туберкулезом перестал быть потенциальной биологической угрозой для других.

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"Хирургическое вмешательство - это важный этап комплексного лечения туберкулеза, - поясняет заместитель главного врача по хирургической помощи Олег Михайлович Некипелов. - Суть такова: вокруг каверны в легком образуется оболочка в виде фиброзной ткани. И даже самые мощные противотуберкулезные препараты оказываются бессильны". Они не поступают в полости, где размножаются бациллы. Множественная лекарственная устойчивость микобактерии также осложняет химиотерапию. "Выход один - резекция пораженного легкого. Как правило, проводится удаление большей части органа", - поясняет Олег Михайлович.

Врачи особо подчеркивают: думать, что на операционный стол попадают лишь те, кому уже не на что надеяться и нечего терять, глубоко неверно. Торакальные хирурги и фтизиатры уже давно работают в тесном сотрудничестве. При неосложненных и не запущенных случаях кавернозного туберкулеза до 99 процентов пациентов выздоравливают.

"Перед тем, как принять решение об оперативном лечении того или иного пациента, не один консилиум соберется, - заверил Олег Михайлович. - Важно все: давность течения заболевания, насколько активно выделение бактерий, есть ли лекарственная устойчивость, и, конечно, возраст и общее состояние здоровья пациента. Если врачами принято положительное решение, то перед операцией обязательна химиотерапия, и не один курс".

"Генеральная уборка" легких

На операционном столе - мужчина лет 45. Над ним - бригада хирургов. Грудная клетка вскрывается электроножом, вставляется расширитель и начинается "генеральная уборка". Сегодня операция будет длиться часа полтора. Верхней доли правого легкого практически уже нет - на рентгеновских снимках пустота.

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"Обычный человек дышит не на весь объем легких, так что резекция части органа некритична. Развернется левое и компенсирует дыхательную недостаточность, - заверяет Олег Некипелов. - Жить пациент будет, но наблюдаться у фтизиатра нужно регулярно. И терапию продолжать до полного излечения и профилактики рецидивов".

Защищены хирурги, оперирующие больного туберкулезом, точно так же, как и те, кто работает в других операционных. Только если их пациент вместе с туберкулезом болеет и ВИЧ, а таких, по словам Олега Некипелова, у них примерно половина, надевают специальные кольчужные перчатки.

Очень хочется домой

На выходе из операционной меняем маски и шапочки, выбрасываем одноразовые хирургические костюмы, надеваем халаты. В туберкулезной клинике вообще с соблюдением правил эпидемиологической безопасности традиционно строго. Поэтому и ковидные времена переживают спокойно, не закрываясь на карантин, не прекращая оказывать плановую помощь своим пациентам.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Идем через отделение. Навстречу из процедурного кабинета выходит высокий молодой человек. О том, что это пациент, догадываемся по тренировочному костюму. "Я выписываюсь дней через 10, - делится он радостью. - Две недели назад прооперировали, удалили часть легкого. А до этого четыре месяца в районной больнице лечился. Доктор сказал, что не будет эта болячка меня больше беспокоить. Правда, придется еще таблетки принимать, сколько скажут".

На вопрос, как узнал, что болен туберкулезом, отвечает просто: "Да почти как все, кто здесь лежит. На работе медосмотр был, и у меня на флюорографии обнаружили изменения. И главное, что ни кашля не было, ничего. А потом почти полгода по больницам. Так уже домой хочется".

Малой кровью

"Лечение от туберкулеза - довольно длительный процесс, - подтверждает Олег Некипелов. - Впрочем, и заболевание развивается не мгновенно, а годами. Поэтому флюорографическое обследование раз в год - лучшая профилактика. А на начальных стадиях болезни можно гораздо быстрее излечиться. К примеру, малоинвазивным методом - клапанной бронхолокацией. Идемте, покажу".

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Заведующая отделением эндоскопии Юлия Шинкевич показывает клапаны. По форме и размеру маленькие пластиковые торпеды напоминают беруши. Устанавливая их в просветы бронхов, закрывают полости распада - каверны, исключая их из процесса дыхания. А это значит, что они не разрастаются и постепенно исчезают. Это маленькое и действенное оружие от туберкулеза в Иркутской областной туберкулезной больнице используют уже восемь лет.

"Проверенная клинически и широко распространенная в России методика барнаульских ученых, созданная под руководством профессора Левина, - поясняет Юлия Шинкевич. - С помощью бронхоскопа клапан вводится пациенту в просвет бронха, под местной анестезией. В среднем процедура длится 15-20 минут. Да, неприятно, конечно. Наверное, по ощущениям, как гастроскопия. Зато врач прекрасно видит с помощью бронхоскопа, что происходит внутри. Иногда одним клапаном не обходится, бывает и два, и три ставят. В неделю делаем 3-4 таких операции", - уточнила завотделением.

Затем больного каждые два месяца контролируют, делают рентгеновские снимки. И когда полости распада легкого закрываются, клапаны вынимают. Конечно, все это время пациент принимает лекарства.

"Микобактерия туберкулеза рядом с человеком столетия, медицинская наука движется вперед, находя все новые варианты лечения древнейшей инфекционной болезни. Но это не значит, что можно расслабиться, - заключает Олег Некипелов. - Лучше профилактировать, чем лечить".

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