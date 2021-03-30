Глава Бийска подал в отставку

Глава администрации Бийска Александр Студеникин подал в отставку после того, как местные депутаты признали его работу неудовлетворительной. Он попросил освободить его от должности до 31 марта.

Об отставке Александр Студеникин сообщил жителям Бийска сам, написав об этом на своей официальной странице в соцсетях после того, как городская Дума признала работу администрации Бийска по итогам 2020 года неудовлетворительной. "Мною принято обдуманное и взвешенное решение об отставке. Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку", - пояснил свое решение бийский градоначальник.

Комментируя отставку главы наукограда, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко отметил, что депутаты правильно оценили деятельность администрации Бийска.

- В городе не полностью выполнен план по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в частности, не освоены средства на главном объекте - общественно значимой территории возле ТЦ "Ривьера", - отметил Александр Романенко. - Не все дворовые территории были отремонтированы, поэтому часть средств пришлось вернуть обратно в федеральный бюджет.

Также, по словам спикера краевого парламента, бийские депутаты признали неудовлетворительными реализацию в городе мусорной реформы и борьбу со снегом. "Но не стоит забывать, что ответственность за состояние дел в городе у депутатов и администрации общая", - подчеркнул Александр Романенко.