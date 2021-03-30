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30.03.2021 14:58
Рубрика: Власть

Глава Бийска подал в отставку

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Глава администрации Бийска Александр Студеникин подал в отставку после того, как местные депутаты признали его работу неудовлетворительной. Он попросил освободить его от должности до 31 марта.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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Об отставке Александр Студеникин сообщил жителям Бийска сам, написав об этом на своей официальной странице в соцсетях после того, как городская Дума признала работу администрации Бийска по итогам 2020 года неудовлетворительной. "Мною принято обдуманное и взвешенное решение об отставке. Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку", - пояснил свое решение бийский градоначальник.

Комментируя отставку главы наукограда, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко отметил, что депутаты правильно оценили деятельность администрации Бийска.

- В городе не полностью выполнен план по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в частности, не освоены средства на главном объекте - общественно значимой территории возле ТЦ "Ривьера", - отметил Александр Романенко. - Не все дворовые территории были отремонтированы, поэтому часть средств пришлось вернуть обратно в федеральный бюджет.

Также, по словам спикера краевого парламента, бийские депутаты признали неудовлетворительными реализацию в городе мусорной реформы и борьбу со снегом. "Но не стоит забывать, что ответственность за состояние дел в городе у депутатов и администрации общая", - подчеркнул Александр Романенко.

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