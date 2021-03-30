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30.03.2021 20:59
Рубрика: Экономика

Петербургская биржа начала торговать российской рыбой

Текст: Татьяна Карабут

На Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) состоялись первые торги рыбной продукцией. Первой продукцией, проданной на бирже, стал замороженный минтай, выловленный на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.

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"Рыбохозяйственный комплекс является для Дальнего Востока важнейшей отраслью экономики: 65% добычи водных биоресурсов страны приходятся на Дальний Восток", - отметил заместитель председателя правительства - полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Участники рынка считают, что биржевые торги позволят продавать российскую рыбу на неограниченных рынках сбыта. Строгие требования биржи будут привлекать самых консервативных покупателей. Все это в конечном итоге снизит стоимость рыбной продукции для конечного потребителя и создаст прозрачные механизмы ценообразования.

Биржевая торговля будет способствовать развитию прозрачного регулируемого рынка, говорит Трутнев.

"Цивилизованные торги напрямую влияют на развитие экономики Дальнего Востока, формируют справедливую цену, что отражается на благосостоянии жителей региона. Это также важная составляющая государственной программы развития Дальнего Востока, улучшения его инвестиционного климата", - подчеркнул он.

Сейчас большая часть российской рыбной продукции экспортируется в виде сырья. Однако в перспективе планируется перерабатывать всю рыбу внутри страны. В рамках механизма инвестиционных квот на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых 9 уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области.

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