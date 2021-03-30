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30.03.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

В Калининграде оштрафовали помывших ноги в часовне военнослужащих

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум военнослужащим Балтийского флота, помывшим обувь под краном со святой водой в часовне у храма Христа Спасителя в Калининграде.
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Эта история произошла в сентябре прошлого года и вызвала большой общественный резонанс. В сети появилась видеозапись, на которой пятеро мужчин со смехом моют обувь в святом источнике.

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Военная прокуратура Калининградского гарнизона организовала проверку в связи с публикацией этого видео. 306-й военный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении двух участников инцидента по статье 148 УК РФ - оскорбление религиозных чувств верующих.

Как следует из приговоров, размещенных на сайте суда, один из подсудимых, во время инцидента служивший на флоте по контракту, признал свою вину. Суд нашел немало смягчающих обстоятельств, в частности: преступление небольшой тяжести им совершено впервые, молодой возраст, положительные характеристики с военной службы, принесение публичных извинений в соцсетях, а также персонально - Патриарху Московскому и Всея Руси и Калининградской епархии РПЦ.

Также бывший контрактник внес добровольное пожертвование - 10 тысяч рублей - в Свято-Андреевский храм и регулярно вносил пожертвования приюту для бездомных животных "Тимвиль" и ветеринарной клинике "Милосердие". В итоге приговором суда ему назначено наказание - штраф в 100 тысяч рублей.

Второго подсудимого, во время происшествия в часовне проходившего срочную службу, суд оштрафовал на 200 тысяч рублей. Молодой человек в суде отрицал свою вину, заявив, что не желал кого-либо оскорбить и "его действия были обусловлены исключительно желанием очистить обувь от пыли".

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел также совершение преступления небольшой тяжести впервые, молодой возраст, положительные характеристики командования, а также "принятие им мер, направленных на заглаживание вреда": публичные извинения интернете, внесение благотворительной помощи местному православному приходу в размере 10 тысяч рублей, оказание спонсорской помощи в размере 20340 рублей.

Приговоры суда вступили в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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