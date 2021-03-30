В Поморье задержали поджигателя избы с рыбаками

В Архангельской области задержали 41-летнего жителя поселка Пертоминск, который поджег избу с шестью рыбаками. Мужчина подозревается в убийстве одного человека с особой жестокостью и покушении на убийство пятерых.

Как сообщили в региональном СК, воскресным утром загорелась рыбацкая изба на озере Красное в Приморском районе. В результате пожара погиб 37-летний житель села Ненокса. Троих пострадавших борт санавиации доставил в Архангельскую областную больницу: у них были ожоги и другие травмы, у одного из мужчин - ножевые ранения. Еще два человека, которые тоже были в горевшей избе, не нуждались в медицинской помощи.

По данным следствия, подозреваемый поджег избу из-за конфликта с рыбаками.

Предварительно установлено, что на озере Красное отдыхали шесть человек из Северодвинска и Неноксы. Вечером к ним пришел житель Пертоминска, который пригласил их выпить в другую избу, где также был его брат. Трое из компании отправились к ним в гости.

В ходе посиделок разгорелась ссора, и подозреваемый набросился на "чужаков" с ножом. Одного он ранил, другой отбился. Гости вернулись к себе, оказали пострадавшему медицинскую помощь и легли спать. Ночью мужчины проснулись от того, что изба горела. При этом входная дверь была заблокирована снаружи.

Пятеро рыбаков смогли выбить ее и выбраться наружу. Но одному это не удалось - он скончался на месте.

Задержанный признал вину и рассказал, что конфликт с гостями произошел на почве алкоголя: они его избили. Чтобы отомстить, мужчина взял бензин с тряпками и поджег избу, подперев входную дверь. После этого мужчина скрылся. Следствие будет ходатайствовать, чтобы суд заключил его под стражу.