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30.03.2021 19:13
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела нападавшего на школьниц жителя Севастополя

Текст: Наталья Козлова

Центральный аппарат Следственного комитета РФ объявил о завершении расследования уголовного дела, вызвавшего большой общественный резонанс в Севастополе, где злоумышленник неоднократно нападал на девочек и женщин города.

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45- летнего подозреваемого смогли задержать и собрать доказательства его вины.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства, с 2014 по 2020 год обвиняемый, находясь в разных районах Севастополя, совершил 17 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении 5 женщин и 14 несовершеннолетних, а также открыто похитил имущество одной из потерпевших.

В ходе расследования дела следователи допросили 18 потерпевших и более 150 свидетелей. Сделали 30 судебных экспертиз и больше 900 молекулярно-генетических исследований. Именно по итогам этих исследований и была установлена причастность подозреваемого к преступлениям. В СК особо подчеркивают: доказательства получены благодаря экспертным возможностям органов Следственного комитета России и МВД, в том числе, в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных обвиняемым на местах преступлений.

Сам обвиняемый вину не признал. Но прокуратура согласилась с доказательствами, которые собрало следствие. Дело уже отправили в суд.

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