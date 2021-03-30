Большунов не вышел на старт в гонке на 15 км на чемпионате России

В понедельник на чемпионате России по лыжным гонкам прошли гонки с раздельным стартом свободным стилем. У мужчин неожиданно снялся с гонки лидер команды Александр Большунов. Ранее он говорил о том, что какие-то старты пропустит. В итоге Большунов принял решение приберечь силы для других гонок.

В его отсутствие победу одержал Артем Мальцев, преодолевший 15 км за 33 минуты 0,5 секунды. Серебро досталось Ивану Якимушкину, уступившему 34,7 секунды. Всего на 0,3 секунды от него отстал Андрей Ларьков.

У женщин на старт не вышла Юлия Ступак. А победу на дистанции 10 км одержала Татьяна Сорина. Ее результат - 24 минуты 13,2 секунды. Второе место заняла Мария Истомина, проигравшая более полминуты, третьей стала Анастасия Рыгалина, отставшая от победителя почти на минуту.

Чемпионат России в Тюмени продлится до 4 апреля.