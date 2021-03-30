В Зауралье расследуют четыре уголовных дела, связанных с присвоением начальниками премий подчиненных, три из них - в отношении высокопоставленных полицейских. По одному делу вынесен приговор. Еще одно рассматривается в суде. О том, почему этот вид преступления получил такое распространение в регионе, "РГ" побеседовала с руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области подполковником юстиции Александром Миненковым.

Александр Викторович, какие уголовные дела по премиям сейчас в работе?

Александр Миненков: Начнем с того, что в феврале за получение взяток и злоупотребление полномочиями суд приговорил к 8,5 года колонии строгого режима бывшего директора Курганского лесопожарного центра. Как установило следствие, обвиняемый присвоил более 26 тысяч рублей, предусмотренных для поощрения пяти сотрудников. В производстве еще несколько аналогичных дел: в отношении заместителя начальника УМВД области, начальника межмуниципального отдела (МО) МВД России "Шадринский" и трех бухгалтеров, начальника МО "Каргапольский" и руководителя регионального управления Росреестра. Схема везде примерно одинаковая: сначала подчиненным выписывали повышенные премии, а потом заставляли их обналичить и частично или полностью вернуть руководителям. Те распоряжались деньгами по своему усмотрению.

Сколько таким образом похитили?

Александр Миненков: Считайте сами. В МО "Шадринский" с 2012-го по 2020 год, по версии следствия, из премиального фонда похищено свыше 50 миллионов рублей, в "Каргапольском" - более 120 тысяч, в Катайском районе - 180 тысяч, в Росреестре - 600 с лишним тысяч рублей. Плюс 26 тысяч в лесопожарном центре.

Махинации с премиями - неновый вид коррупционного преступления. Почему именно сейчас произошел такой всплеск?

Александр Миненков: К сожалению, дела о незаконных поборах с подчиненных заводили и раньше, и не только в Курганской области, но не так много. Выявить такие факты сложно, нужно заявление потерпевших. Не каждый, кто лишился премии, готов пожаловаться на начальника. В большинстве госучреждений, о которых идет речь, служат люди в погонах. Они привыкли к дисциплине и беспрекословно выполняют все приказы свыше. При этом многие рассуждают так: ладно, один раз отдам, второй раз не заберут. Но за вторым следует третий и четвертый раз... Кроме того, надо учесть, что в Зауралье непросто найти хорошо оплачиваемую работу, поэтому сотрудники держатся за места и готовы молчать и терпеть. Руководители пользуются этим, к тому же у своих украсть легче, чем у кого-то. Но всему есть предел. Суммы хищений в последнее время существенно выросли, поэтому скрыть преступления уже невозможно.

Курганские начальники все чаще наживаются на подчиненных

Три из пяти уголовных дел касаются полицейских. Это случайность или закономерность, на ваш взгляд?

Александр Миненков: Уголовные дела не связаны между собой, и говорить, что так поступают везде, неправильно. Большинство сотрудников честно и добросовестно выполняет свой долг. Но есть примеры, когда человек очень долго выстраивал карьеру, шаг за шагом поднимался по служебной лестнице, а добравшись наконец до власти, вдруг почувствовал местечковую вседозволенность и начал решать за счет подчиненных личные проблемы. Кстати, активно выявляют факты хищений бюджетных средств региональное управление ФСБ, службы собственной безопасности УМВД России по Курганской области. От них материалы поступают к нам.

Сложно расследовать коррупционные дела?

Александр Миненков: Да. Не обладая определенными знаниями, трудно сказать, что перед нами: нарушение финансовой дисциплины (например, неправильно оформлен документ) или умышленное преступление.

По статистике, число коррупционных преступлений в Курганской области увеличилось: с 346 в 2019-м до 351 в 2020 году. С чем это связано?

Александр Миненков: Их стали чаще выявлять. К сожалению, зло проникло во все сферы экономики и связано не только с хищением бюджетных средств, но и различного рода злоупотреблениями, например: во время проведения аукционов, при заключении прямых договоров между хозяйствующими субъектами, подписании фиктивных актов выполненных работ. Три села - Кетово, Мальцево, Верхозино - живут без водопроводов, хотя по бумагам они давно построены и введены в эксплуатацию, выделенные по федеральной программе деньги перечислены подрядчику. Закон строго запрещает авансировать работы, руководители это знают, но идут на нарушения. Сейчас в суде слушается дело бывшего заместителя губернатора и главы Шадринского района.

Если не секрет, какие технологии вы применяете для доказательства вины подозреваемого?

Александр Миненков: Мы активно используем возможности сотовой связи. С помощью детализации телефонных разговоров устанавливаем местонахождение человека в интересующее нас время. Очень много информации получаем из Интернета, взаимодействуем с провайдерами. Но все это делается, подчеркну, только с разрешения суда. Добытые сведения следователи анализируют и сопоставляют с обстоятельствами совершенного преступления. Повторю: сейчас преступление сложнее выявить, чем доказать.