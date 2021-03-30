Менеджер уральского предприятия осужден за коммерческий подкуп

Ленинский суд Екатеринбурга огласил приговор бывшему директору по логистике уральского предприятия по производству абразивов. Его признали виновным в получении "откатов" от транспортных компаний, услугами которых он пользовался, сообщили во вторник в Уральском следственном управлении СК на транспорте.

- Установлено, что с 2017 по 2019 год должностное лицо предприятия, обеспечивая взаимодействие с транспортными компаниями и собственниками вагонов, незаконно получил от представителей пяти коммерческих организаций деньги за направление заявок на поставку подвижных составов в рамках заключенных договоров транспортно-экспедиторского обслуживания, - рассказала представитель ведомства Наталья Шандровская. - Деньги от перевозчиков ему поступали банковскими переводами.

Действия менеджера квалифицированы по статье о коммерческом подкупе в значительном, крупном и особо крупном размере. Следствие допросило десятки свидетелей, изъят и проанализирован большой объем финансовых документов на разных носителях информации. Объем обвинительного заключения составил четыре тома.

По статье о коммерческом подкупе директору грозило наказание на срок от семи до 12 лет со штрафом, 50-кратным размеру подношений. Рассмотрев обстоятельства дела, суд приговорил его 3,5 годам в колонии строгого режима со штрафом на сумму в восемь миллионов рублей и лишением права занимать руководящие должности еще на четыре года. На имущество осужденного наложен арест.