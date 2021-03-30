На Урале сотрудника банка заподозрили в торговле данными клиентов

В Челябинской области завели дело на служащего одного из банков, торговавшего персональными данными клиентов. Его действия квалифицированы по статье о разглашении банковской тайны, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона

- В конце прошлого года финансовый консультантом операционного офиса, имея доступ к базе данных клиентов, передал заинтересованному лицу через мессенджер данные сотни граждан, получив за это 200 тысяч рублей, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Преступление выявили оперативники УФСБ по Челябинской области, осуществляющие оперативное сопровождение уголовного дела.

По статье о разглашении банковской тайны из корыстной заинтересованности операционисту грозит наказание от миллионного штрафа до пяти лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия.