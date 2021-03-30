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30.03.2021 21:32
Рубрика: Общество

Россия поможет Венесуэле космическими технологиями

Текст: Александр Емельяненков
Вице-премьер России Юрий Борисов и его визави в Каракасе - вице-президент по экономическим вопросам, министр промышленности и национального производства, министр нефти Боливарианской республики Венесуэла Тарек Эль-Айссами - подписали 30 марта от имени своих стран межправительственное соглашение о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях.

Как заявил по горячим следам замглавы российского правительства, это серьезный шаг к совместной реализации проектов в высокотехнологичной сфере. А потенциал для кооперации в этой области представляет, по словам Юрия Борисова, широкую гамму возможностей "для применения сложных технологических решений космической отрасли в повседневной жизни". Тут и станции ГЛОНАСС, и дистанционное зондирование Земли, и спутниковая телекоммуникация, связь, и многое другое.

Фото: AP Photo / Matias Delacroix
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Подписанный сегодня документ готовился заблаговременно, с участием экспертных групп России и Венесуэлы, и в виде проекта был одобрен правительством РФ в середине марта 2021 года. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорилось, что сотрудничество с Венесуэлой может осуществляться в таких областях как "космическая наука, дистанционное зондирование Земли, спутниковая связь и навигация, космическая геодезия и метеорология, космическая биология и медицина, пилотируемые космические полеты и запуск космических аппаратов".

На тот момент Венесуэла при поддержке Китая уже запустила на орбиту три своих спутника: "Симон Боливар" - в 2008 году, "Миранда" - в 2012-м и "Сукре" - в 2017-м. Летом 2020 года сообщалось, что власти Венесуэлы при содействии того же Китая рассчитывают вывести на орбиту в 2022 году свой четвертый спутник под названием "Гуаикайпуро". Как ожидается, он заменит запущенный двенадцать лет назад спутник "Симон Боливар" и станет более мощным.

Общество Космос Экономика ВЭД Правительство Вице-премьеры

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