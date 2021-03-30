Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 30 марта 2021 года № 94 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с улучшением эпидемиологической ситуации на территории Республики Северная Осетия-Алания, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Рекомендовать с 1 апреля 2021 года лицам в возрасте 65 лет и старше, придерживаться режима самоизоляции.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, рекомендуется перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте 65 лет и старше.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров







