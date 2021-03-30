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30.03.2021 15:55
Рубрика: В мире

Споры каталонских националистов оставили регион без главы правительства

Текст: Юрий Когалов
Голосование в парламенте Каталонии по поводу кандидатуры на кресло главы Женералитата провалилось уже во второй раз. Пере Арагонес, исполнявший обязанности главы правительства региона после того, как Конституционный суд отстранил Кима Торру, и номер один в списках партии Левые республиканцы Каталонии, никак не может получить необходимое количество голосов.
Фото: ENRIC FONTCUBERTA/EPA Фото: ENRIC FONTCUBERTA/EPA
Фото: ENRIC FONTCUBERTA/EPA

Еще в феврале республиканцы подержали Лауру Боррас в качестве нового спикера парламента в надежде, что в ответ коалиции "Вместе за Каталонию", которую она представляет, поможет Арагонесу стать лидером региона. Но эти планы не оправдались.

Фото: Francisco Seco/AP
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Экс-глава Женералитата Карлес Пучдемон, истинный лидер "Вместе за Каталонию", планирует устроить в автономии новый референдум. Сам он скрывается от испанского правосудия в Бельгии, что, впрочем, не мешало ему влиять на проводимую властями Каталонии политику (Торра открыто называл себя последователем Пучдемона, неоднократно приезжал к нему за советами). И терять роль лидера движения за отделение региона от Испании он не собирается.

Естественно, Арагонесу это не нравится. Левые республиканцы Каталонии впервые обошли "Вместе за Каталонию" на выборах. По итогам голосования 14 февраля первая политическая сила получила 33 места в парламенте, вторая - 32 кресла. Разница в поддержке составила всего около 35 тысяч голосов. Однако республиканцы надеялись, что теперь они будут играть первую скрипку в оркестре сепаратистов (они, кстати, придерживаются более мягкого подхода в отличие от сторонников Пучдемона и настаивают на согласовании референдума с Мадридом).

Этот конфликт интересов привел к тому, что в минувшую пятницу депутаты от "Вместе за Каталонию" воздержались при голосовании. И Арагонес получил только 42 голоса в свою поддержку (Левые республиканцы Каталонии и Кандидатура народного единства) при 61 против (Социалистическая партия, "Вокс", "Эн Кому Подем", "Граждане" и Народная партия). При повторном голосовании ему необходимо было заручиться поддержкой простого большинства, но при не изменившейся позиции коалиции "Вместе за Каталонию" сделать ему это не удалось. Сегодняшнее голосование завершилось в тем же результатом.

Теперь у каталонских националистов остается всего два месяца, чтобы разрешить свои споры. Если к 26 мая они не выберут главу Женералитата, в Каталонии будут назначены новые выборы.

Такой исход, кстати, выгоден коалиции "Вместе за Каталонию", она может попытаться вернуть себе лидерское место в движении за независимость.

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