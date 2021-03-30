"Спутник V" зарегистрирован в Республике Мали

Вакцина против COVID-19 "Спутник V" допущена к применению в республике Мали. Об этом сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций.

Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена уже в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), без проведения клинических исследований на территории страны.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире, - отмечается в сообщении РФПИ.