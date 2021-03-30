Страны Азии ищут поставщиков вакцин после ограничения Индией их экспорта

Несколько стран Азии, в их числе Вьетнам, Индонезия. Филиппины и Южная Корея, ищут альтернативу поставкам индийской вакцины против коронавируса после того, как Индия сократила экспорт препарата, чтобы обеспечить прививками собственное население. Об этом сообщает новостной портал Channel News Asia.

В частности, Филиппины обратились за поддержкой в поставках вакцин к России и КНР. Как заявил на пресс-конференции ответственный за прививочную кампанию на Филиппинах Карлито Гальвес, "у нас хорошие отношения с Китаем и Россией, и мы спрашиваем, можем ли мы иметь доступ к их вакцинам в апреле".

Сроки возобновления поставок вакцины AstraZeneka/Covisheld из Индии пока что неизвестны, но ориентировочно могут возобновиться в мае.

Ранее Филиппины и Вьетнам уже одобрили российскую вакцину "Спутник V".