У ведущего "Битвы экстрасенсов" Сафронова диагностирован рак

У 38-летнего российского иллюзиониста и актера, бывшего ведущего "Битвы экстрасенсов" Сергея Сафронова диагностирован рак. Об этом артист рассказал на шоу "Секрет на миллион" канала НТВ.

"У меня лимфома. Написано - первая-вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить", - говорит Сафронов, уточняя, что лечение он проходит бесплатное в государственной клинике.

"Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове", - пояснил Сергей, проходящий курс химиотерапии.

О том, что он смертельно болен, Сафронов узнал при прохождении планового осмотра, когда артисту проверили щитовидную железу.

Сергей Сафронов родился в 1982 году в Москве. Окончил училище циркового и эстрадного искусства. Снимался в "Ералаше". Семь лет работал в "Современнике"