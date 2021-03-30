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У ведущего "Битвы экстрасенсов" Сафронова диагностирован рак

Новости
    30.03.2021, 11:21
Текст:   Олег Усков

У 38-летнего российского иллюзиониста и актера, бывшего ведущего "Битвы экстрасенсов" Сергея Сафронова диагностирован рак. Об этом артист рассказал на шоу "Секрет на миллион" канала НТВ.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Соведущий Екатерины Стриженовой рассказал о ее травме

"У меня лимфома. Написано - первая-вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить", - говорит Сафронов, уточняя, что лечение он проходит бесплатное в государственной клинике.

"Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове", - пояснил Сергей, проходящий курс химиотерапии.

О том, что он смертельно болен, Сафронов узнал при прохождении планового осмотра, когда артисту проверили щитовидную железу.

Сергей Сафронов родился в 1982 году в Москве. Окончил училище циркового и эстрадного искусства. Снимался в "Ералаше". Семь лет работал в "Современнике"

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