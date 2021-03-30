В Чехии забьют более 182 тысяч кур и уток

В Чехии из-за вспышек птичьего гриппа забьют свыше 182 тысяч кур и уток, сообщает "Чешское радио".

Забою в первую очередь подлежат 175 тысяч кур на ферме в селе Кошички Краловеградецкого края и 7,5 тысячи уток в деревни Загорници в Среднечешском крае.

Всего в стране с начала года зафиксировано 25 очагов птичьего гриппа по всей Чехии. Из-за этого уже пришлось забить более 50 тысяч уток.

Ранее вспышка птичьего гриппа в Чехии была в начале 2020 года, тогда пришлось забить свыше 140 тысяч особей домашней птицы. Источником заражения становятся дикие утки.

Чехия намерена обратиться к руководству ЕС с предложением выплатить компенсации пострадавшим фермерам.