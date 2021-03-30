В США заявили о вмешательстве Трампа в научную деятельность

Новая американская администрация решила проверить, не вмешивался ли экс-президент США Дональд Трамп в научную деятельность. В первую очередь речь идет об исследованиях в сфере экологии и изменения климата. Уже создана рабочая группа, которая детально изучит данный вопрос, сообщает ТАСС.

Ранее многие ученые жаловались на то, что руководство страны не прислушивалось к их научно обоснованным выводам. Более того, приходилось корректировать научные доклады. Например, ученых заставляли убирать из текстов утверждения, что главная причина изменения климата - это человеческая деятельность (антропогенный фактор).