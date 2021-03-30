В Вене жители ощутили подземные толчки

В федеральной земле Нижняя Австрия 30 марта вечером произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки ощущались в Вене, в частности, качалось здание корпункта ТАСС, сообщает ТАСС.

Для Австрии, большую часть которой занимают Альпы, землетрясения не редкость. Так, за последние 30 дней, согласно информации мониторингового сайта Volcano Discovery, там произошло более 220 подземных толчков, 199 из них магнитудой 2, 26 - магнитудой до 3, и 3 толчка магнитудой до 4. Землетрясение вечером 30 марта оказалось самым сильным, плюс оно произошло на равнине в восточной части страны, тогда как обычно подземные толчки ощущаются в горных районах.