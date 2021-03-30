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30.03.2021 20:42
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 402 тысяч военных

Текст: Юрий Гаврилов

Количество привитых от Covid-19 военнослужащих растет с каждым днем. По данным Минобороны РФ, в армии и на флоте таких уже более 402 тысяч человек. Все они вакцинированы первым препаратом "Спутника V".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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А число военных, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло 32 тысяч 213 человек. Эти данные во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте оборонного ведомства.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 16 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 112 тысяч 205 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 493 военнослужащих с положительным тестом на Covid-19 находятся на контроле у врачей. Таких военных в армии и на флоте с каждым днем становится все меньше. 288 инфицированных коронавирусом лежат в военных госпиталях. Четверо лечатся в гражданских больницах и клиниках. Еще 201 человек изолирован на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у четырех военнослужащих. Остальные болеют без симптомов.

Кроме того, среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ выявлены 24 человек с опасной инфекцией.

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"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что в 18 многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 18 тысячам 645 заболевшим. 6 тысяч 413 из них - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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