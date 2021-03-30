ВОЗ рассматривает все версии происхождения коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что источник коронавируса пока что не обнаружен, поэтому специалисты продолжают рассматривать все версии.

"Все гипотезы остаются в силе. Этот отчет - очень важное начало, но еще не конец. Мы еще не нашли источник вируса, и мы должны продолжать следить за наукой", - сказал он, комментируя публикацию итогового доклада международной миссии экспертов, посетивших Китай с 14 января по 10 февраля текущего года с целью выяснить причины появления коронавируса.

Доклад размещен на сайте ВОЗ.