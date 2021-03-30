Вышел трейлер хоррора студии Asylum "Аквариум мертвецов"

Это просто восхитительно: несгибаемая студия Asylum представила трейлер своего нового жанрового беспредела: на YouTube-канале компании опубликован трейлер комедийного морепродукт-хоррора Aquarium of the Dead.

Мы можем насладиться видом масштабных крабов-зомби, моржа-зомби, рыб-зомби, дельфинов-зомби, аллигатора-зомби и, конечно, злокозненного осьминога-зомби. А также прыгучих зомбированных морских звезд, сеющих террор.

Поставил это копеечное великолепие Гленн Миллер, режиссер дилогии "Зоозомби". Сценарист - Марк Готтлиб ("Планета акул", "Мир Триастового периода"). Достойные люди. Ну, по-своему.

В ролях: Вивика Фокс ("Убить Билла", "День независимости"), Д.С. Дуглас ("Остров мертвецов", "Нация Z", "Акулий торнадо 2", оригинальные "Зачарованные"), Эрика Дьюк ("Суперакула"), Эва Сеха ("Последний настоящий мужчина"), Энтони Дженсен ("Нацистский повелитель", "Устами усопшего"), Джеффри Томас Джонсон ("Спасатели Малибу"), Риши Эрийа ("Смертельное оружие").

Релиз - 21 мая.