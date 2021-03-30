За сутки в России подтверждено 8277 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1291

2 Санкт-Петербург 719

3 Московская область 556

4 Нижегородская область 277

5 Ростовская область 240

6 Воронежская область 207

7 Самарская область 198

8 Иркутская область 166

9 Саратовская область 154

10 Свердловская область 136

11 Челябинская область 133

12 Красноярский край 123

13 Пермский край 118

14 Волгоградская область 114

15 Краснодарский край 109

16 Республика Башкортостан 108

17 Ульяновская область 101

18 Пензенская область 101

19 Алтайский край 101

20 Омская область 99

21 Тверская область 98

22 Ленинградская область 96

23 Курская область 93

24 Брянская область 91

25 Кировская область 91

26 Тамбовская область 90

27 Вологодская область 90

28 Республика Карелия 89

29 Белгородская область 89

30 Ярославская область 88

31 Тульская область 88

32 Липецкая область 86

33 Новосибирская область 85

34 Архангельская область 81

35 Удмуртская Республика 80

36 Оренбургская область 80

37 Ханты-Мансийский автономный округ 75

38 Мурманская область 73

39 Астраханская область 72

40 Республика Крым 69

41 Ставропольский край 69

42 Владимирская область 66

43 Орловская область 64

44 Республика Коми 64

45 Ивановская область 63

46 Калужская область 63

47 Республика Бурятия 56

48 Забайкальский край 56

49 Тюменская область 55

50 Рязанская область 54

51 Приморский край 53

52 Псковская область 51

53 Кемеровская область 50

54 Кабардино-Балкарская Республика 48

55 Республика Дагестан 47

56 Севастополь 46

57 Хабаровский край 46

58 Смоленская область 45

59 Республика Чувашия 43

60 Костромская область 42

61 Калининградская область 41

62 Новгородская область 40

63 Курганская область 40

64 Республика Мордовия 37

65 Республика Татарстан 37

66 Томская область 28

67 Республика Саха (Якутия) 25

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 23

69 Республика Калмыкия 21

70 Республика Марий Эл 21

71 Амурская область 20

72 Карачаево-Черкесская Республика 17

73 Республика Северная Осетия-Алания 16

74 Камчатский край 14

75 Чеченская Республика 13

76 Республика Адыгея 10

77 Республика Хакасия 10

78 Республика Ингушетия 8

79 Республика Алтай 6

80 Еврейская автономная область 4

81 Сахалинская область 4

82 Ненецкий автономный округ 3

83 Магаданская область 2

84 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 536 820 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01%

3. Магаданская область, Сахалинская область 0,02% За последние сутки подтверждено 409 смертей Москва 56

Санкт-Петербург 36

Ростовская область 20

Алтайский край 17

Воронежская область 14

Московская область 14

Тульская область 11

Краснодарский край 11

Свердловская область 11

Красноярский край 11

Самарская область 10

Нижегородская область 9

Ленинградская область 8

Пермский край 8

Челябинская область 8

Иркутская область 8

Тюменская область 7

Курская область 6

Республика Дагестан 6

Республика Чувашия 6

Саратовская область 6

Липецкая область 5

Республика Крым 5

Волгоградская область 5

Оренбургская область 5

Новосибирская область 5

Рязанская область 4

Псковская область 4

Ставропольский край 4

Пензенская область 4

Ульяновская область 4

Омская область 4

Томская область 4

Белгородская область 3

Ивановская область 3

Смоленская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Архангельская область 3

Вологодская область 3

Мурманская область 3

Новгородская область 3

Астраханская область 3

Республика Татарстан 3

Республика Бурятия 3

Амурская область 3

Костромская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Коми 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Удмуртская Республика 2

Курганская область 2

Республика Алтай 2

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Владимирская область 1

Республика Калмыкия 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Забайкальский край 1 За весь период по России умерло 98 442 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9588 человек Москва 1165

Санкт-Петербург 1061

Московская область 489

Нижегородская область 353

Липецкая область 287

Ростовская область 271

Приморский край 205

Воронежская область 201

Пермский край 197

Самарская область 196

Иркутская область 189

Астраханская область 186

Республика Карелия 171

Челябинская область 170

Саратовская область 161

Ставропольский край 148

Свердловская область 148

Республика Башкортостан 142

Алтайский край 133

Краснодарский край 128

Красноярский край 116

Новосибирская область 114

Волгоградская область 113

Пензенская область 111

Тверская область 109

Кировская область 101

Ульяновская область 101

Брянская область 99

Омская область 94

Тульская область 90

Ленинградская область 90

Республика Крым 90

Курская область 87

Архангельская область 86

Вологодская область 85

Псковская область 82

Ханты-Мансийский автономный округ 80

Удмуртская Республика 78

Ярославская область 77

Белгородская область 74

Костромская область 72

Карачаево-Черкесская Республика 71

Республика Адыгея 70

Владимирская область 69

Калужская область 64

Республика Бурятия 64

Республика Коми 62

Оренбургская область 62

Забайкальский край 59

Орловская область 58

Рязанская область 58

Тюменская область 58

Тамбовская область 56

Республика Татарстан 56

Хабаровский край 56

Кемеровская область 54

Калининградская область 53

Новгородская область 53

Кабардино-Балкарская Республика 52

Республика Дагестан 41

Курганская область 41

Республика Мордовия 39

Томская область 38

Севастополь 35

Ямало-Ненецкий автономный округ 35

Республика Чувашия 33

Смоленская область 32

Камчатский край 32

Амурская область 25

Республика Калмыкия 24

Республика Саха (Якутия) 24

Мурманская область 23

Ивановская область 22

Республика Северная Осетия - Алания 21

Республика Хакасия 21

Республика Марий Эл 16

Сахалинская область 16

Чеченская Республика 14

Республика Ингушетия 7

Республика Алтай 7

Республика Тыва 7

Магаданская область 5

Еврейская автономная область 2

Чукотский автономный округ 2

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 155 996 человек. Песков объяснил нежелание россиян делать прививки от коронавируса