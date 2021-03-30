За сутки в России подтверждено 8277 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1291
- 2 Санкт-Петербург 719
- 3 Московская область 556
- 4 Нижегородская область 277
- 5 Ростовская область 240
- 6 Воронежская область 207
- 7 Самарская область 198
- 8 Иркутская область 166
- 9 Саратовская область 154
- 10 Свердловская область 136
- 11 Челябинская область 133
- 12 Красноярский край 123
- 13 Пермский край 118
- 14 Волгоградская область 114
- 15 Краснодарский край 109
- 16 Республика Башкортостан 108
- 17 Ульяновская область 101
- 18 Пензенская область 101
- 19 Алтайский край 101
- 20 Омская область 99
- 21 Тверская область 98
- 22 Ленинградская область 96
- 23 Курская область 93
- 24 Брянская область 91
- 25 Кировская область 91
- 26 Тамбовская область 90
- 27 Вологодская область 90
- 28 Республика Карелия 89
- 29 Белгородская область 89
- 30 Ярославская область 88
- 31 Тульская область 88
- 32 Липецкая область 86
- 33 Новосибирская область 85
- 34 Архангельская область 81
- 35 Удмуртская Республика 80
- 36 Оренбургская область 80
- 37 Ханты-Мансийский автономный округ 75
- 38 Мурманская область 73
- 39 Астраханская область 72
- 40 Республика Крым 69
- 41 Ставропольский край 69
- 42 Владимирская область 66
- 43 Орловская область 64
- 44 Республика Коми 64
- 45 Ивановская область 63
- 46 Калужская область 63
- 47 Республика Бурятия 56
- 48 Забайкальский край 56
- 49 Тюменская область 55
- 50 Рязанская область 54
- 51 Приморский край 53
- 52 Псковская область 51
- 53 Кемеровская область 50
- 54 Кабардино-Балкарская Республика 48
- 55 Республика Дагестан 47
- 56 Севастополь 46
- 57 Хабаровский край 46
- 58 Смоленская область 45
- 59 Республика Чувашия 43
- 60 Костромская область 42
- 61 Калининградская область 41
- 62 Новгородская область 40
- 63 Курганская область 40
- 64 Республика Мордовия 37
- 65 Республика Татарстан 37
- 66 Томская область 28
- 67 Республика Саха (Якутия) 25
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 23
- 69 Республика Калмыкия 21
- 70 Республика Марий Эл 21
- 71 Амурская область 20
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 17
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 16
- 74 Камчатский край 14
- 75 Чеченская Республика 13
- 76 Республика Адыгея 10
- 77 Республика Хакасия 10
- 78 Республика Ингушетия 8
- 79 Республика Алтай 6
- 80 Еврейская автономная область 4
- 81 Сахалинская область 4
- 82 Ненецкий автономный округ 3
- 83 Магаданская область 2
- 84 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 536 820 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01%
- 3. Магаданская область, Сахалинская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 409 смертей
- Москва 56
- Санкт-Петербург 36
- Ростовская область 20
- Алтайский край 17
- Воронежская область 14
- Московская область 14
- Тульская область 11
- Краснодарский край 11
- Свердловская область 11
- Красноярский край 11
- Самарская область 10
- Нижегородская область 9
- Ленинградская область 8
- Пермский край 8
- Челябинская область 8
- Иркутская область 8
- Тюменская область 7
- Курская область 6
- Республика Дагестан 6
- Республика Чувашия 6
- Саратовская область 6
- Липецкая область 5
- Республика Крым 5
- Волгоградская область 5
- Оренбургская область 5
- Новосибирская область 5
- Рязанская область 4
- Псковская область 4
- Ставропольский край 4
- Пензенская область 4
- Ульяновская область 4
- Омская область 4
- Томская область 4
- Белгородская область 3
- Ивановская область 3
- Смоленская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Архангельская область 3
- Вологодская область 3
- Мурманская область 3
- Новгородская область 3
- Астраханская область 3
- Республика Татарстан 3
- Республика Бурятия 3
- Амурская область 3
- Костромская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Коми 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Удмуртская Республика 2
- Курганская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Владимирская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Забайкальский край 1
За весь период по России умерло 98 442 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9588 человек
- Москва 1165
- Санкт-Петербург 1061
- Московская область 489
- Нижегородская область 353
- Липецкая область 287
- Ростовская область 271
- Приморский край 205
- Воронежская область 201
- Пермский край 197
- Самарская область 196
- Иркутская область 189
- Астраханская область 186
- Республика Карелия 171
- Челябинская область 170
- Саратовская область 161
- Ставропольский край 148
- Свердловская область 148
- Республика Башкортостан 142
- Алтайский край 133
- Краснодарский край 128
- Красноярский край 116
- Новосибирская область 114
- Волгоградская область 113
- Пензенская область 111
- Тверская область 109
- Кировская область 101
- Ульяновская область 101
- Брянская область 99
- Омская область 94
- Тульская область 90
- Ленинградская область 90
- Республика Крым 90
- Курская область 87
- Архангельская область 86
- Вологодская область 85
- Псковская область 82
- Ханты-Мансийский автономный округ 80
- Удмуртская Республика 78
- Ярославская область 77
- Белгородская область 74
- Костромская область 72
- Карачаево-Черкесская Республика 71
- Республика Адыгея 70
- Владимирская область 69
- Калужская область 64
- Республика Бурятия 64
- Республика Коми 62
- Оренбургская область 62
- Забайкальский край 59
- Орловская область 58
- Рязанская область 58
- Тюменская область 58
- Тамбовская область 56
- Республика Татарстан 56
- Хабаровский край 56
- Кемеровская область 54
- Калининградская область 53
- Новгородская область 53
- Кабардино-Балкарская Республика 52
- Республика Дагестан 41
- Курганская область 41
- Республика Мордовия 39
- Томская область 38
- Севастополь 35
- Ямало-Ненецкий автономный округ 35
- Республика Чувашия 33
- Смоленская область 32
- Камчатский край 32
- Амурская область 25
- Республика Калмыкия 24
- Республика Саха (Якутия) 24
- Мурманская область 23
- Ивановская область 22
- Республика Северная Осетия - Алания 21
- Республика Хакасия 21
- Республика Марий Эл 16
- Сахалинская область 16
- Чеченская Республика 14
- Республика Ингушетия 7
- Республика Алтай 7
- Республика Тыва 7
- Магаданская область 5
- Еврейская автономная область 2
- Чукотский автономный округ 2
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 155 996 человек.