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30.03.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8277 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1291
  • 2 Санкт-Петербург 719
  • 3 Московская область 556
  • 4 Нижегородская область 277
  • 5 Ростовская область 240
  • 6 Воронежская область 207
  • 7 Самарская область 198
  • 8 Иркутская область 166
  • 9 Саратовская область 154
  • 10 Свердловская область 136
  • 11 Челябинская область 133
  • 12 Красноярский край 123
  • 13 Пермский край 118
  • 14 Волгоградская область 114
  • 15 Краснодарский край 109
  • 16 Республика Башкортостан 108
  • 17 Ульяновская область 101
  • 18 Пензенская область 101
  • 19 Алтайский край 101
  • 20 Омская область 99
  • 21 Тверская область 98
  • 22 Ленинградская область 96
  • 23 Курская область 93
  • 24 Брянская область 91
  • 25 Кировская область 91
  • 26 Тамбовская область 90
  • 27 Вологодская область 90
  • 28 Республика Карелия 89
  • 29 Белгородская область 89
  • 30 Ярославская область 88
  • 31 Тульская область 88
  • 32 Липецкая область 86
  • 33 Новосибирская область 85
  • 34 Архангельская область 81
  • 35 Удмуртская Республика 80
  • 36 Оренбургская область 80
  • 37 Ханты-Мансийский автономный округ 75
  • 38 Мурманская область 73
  • 39 Астраханская область 72
  • 40 Республика Крым 69
  • 41 Ставропольский край 69
  • 42 Владимирская область 66
  • 43 Орловская область 64
  • 44 Республика Коми 64
  • 45 Ивановская область 63
  • 46 Калужская область 63
  • 47 Республика Бурятия 56
  • 48 Забайкальский край 56
  • 49 Тюменская область 55
  • 50 Рязанская область 54
  • 51 Приморский край 53
  • 52 Псковская область 51
  • 53 Кемеровская область 50
  • 54 Кабардино-Балкарская Республика 48
  • 55 Республика Дагестан 47
  • 56 Севастополь 46
  • 57 Хабаровский край 46
  • 58 Смоленская область 45
  • 59 Республика Чувашия 43
  • 60 Костромская область 42
  • 61 Калининградская область 41
  • 62 Новгородская область 40
  • 63 Курганская область 40
  • 64 Республика Мордовия 37
  • 65 Республика Татарстан 37
  • 66 Томская область 28
  • 67 Республика Саха (Якутия) 25
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 23
  • 69 Республика Калмыкия 21
  • 70 Республика Марий Эл 21
  • 71 Амурская область 20
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 17
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 16
  • 74 Камчатский край 14
  • 75 Чеченская Республика 13
  • 76 Республика Адыгея 10
  • 77 Республика Хакасия 10
  • 78 Республика Ингушетия 8
  • 79 Республика Алтай 6
  • 80 Еврейская автономная область 4
  • 81 Сахалинская область 4
  • 82 Ненецкий автономный округ 3
  • 83 Магаданская область 2
  • 84 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 536 820 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01%
  • 3. Магаданская область, Сахалинская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 409 смертей
  • Москва 56
  • Санкт-Петербург 36
  • Ростовская область 20
  • Алтайский край 17
  • Воронежская область 14
  • Московская область 14
  • Тульская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Свердловская область 11
  • Красноярский край 11
  • Самарская область 10
  • Нижегородская область 9
  • Ленинградская область 8
  • Пермский край 8
  • Челябинская область 8
  • Иркутская область 8
  • Тюменская область 7
  • Курская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Республика Чувашия 6
  • Саратовская область 6
  • Липецкая область 5
  • Республика Крым 5
  • Волгоградская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Рязанская область 4
  • Псковская область 4
  • Ставропольский край 4
  • Пензенская область 4
  • Ульяновская область 4
  • Омская область 4
  • Томская область 4
  • Белгородская область 3
  • Ивановская область 3
  • Смоленская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Архангельская область 3
  • Вологодская область 3
  • Мурманская область 3
  • Новгородская область 3
  • Астраханская область 3
  • Республика Татарстан 3
  • Республика Бурятия 3
  • Амурская область 3
  • Костромская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Коми 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Курганская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Владимирская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Забайкальский край 1

За весь период по России умерло 98 442 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9588 человек
  • Москва 1165
  • Санкт-Петербург 1061
  • Московская область 489
  • Нижегородская область 353
  • Липецкая область 287
  • Ростовская область 271
  • Приморский край 205
  • Воронежская область 201
  • Пермский край 197
  • Самарская область 196
  • Иркутская область 189
  • Астраханская область 186
  • Республика Карелия 171
  • Челябинская область 170
  • Саратовская область 161
  • Ставропольский край 148
  • Свердловская область 148
  • Республика Башкортостан 142
  • Алтайский край 133
  • Краснодарский край 128
  • Красноярский край 116
  • Новосибирская область 114
  • Волгоградская область 113
  • Пензенская область 111
  • Тверская область 109
  • Кировская область 101
  • Ульяновская область 101
  • Брянская область 99
  • Омская область 94
  • Тульская область 90
  • Ленинградская область 90
  • Республика Крым 90
  • Курская область 87
  • Архангельская область 86
  • Вологодская область 85
  • Псковская область 82
  • Ханты-Мансийский автономный округ 80
  • Удмуртская Республика 78
  • Ярославская область 77
  • Белгородская область 74
  • Костромская область 72
  • Карачаево-Черкесская Республика 71
  • Республика Адыгея 70
  • Владимирская область 69
  • Калужская область 64
  • Республика Бурятия 64
  • Республика Коми 62
  • Оренбургская область 62
  • Забайкальский край 59
  • Орловская область 58
  • Рязанская область 58
  • Тюменская область 58
  • Тамбовская область 56
  • Республика Татарстан 56
  • Хабаровский край 56
  • Кемеровская область 54
  • Калининградская область 53
  • Новгородская область 53
  • Кабардино-Балкарская Республика 52
  • Республика Дагестан 41
  • Курганская область 41
  • Республика Мордовия 39
  • Томская область 38
  • Севастополь 35
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 35
  • Республика Чувашия 33
  • Смоленская область 32
  • Камчатский край 32
  • Амурская область 25
  • Республика Калмыкия 24
  • Республика Саха (Якутия) 24
  • Мурманская область 23
  • Ивановская область 22
  • Республика Северная Осетия - Алания 21
  • Республика Хакасия 21
  • Республика Марий Эл 16
  • Сахалинская область 16
  • Чеченская Республика 14
  • Республика Ингушетия 7
  • Республика Алтай 7
  • Республика Тыва 7
  • Магаданская область 5
  • Еврейская автономная область 2
  • Чукотский автономный округ 2
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 155 996 человек.

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