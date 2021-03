В канун Нового, 1912 года петербуржцев ждало грандиозное открытие доселе невиданного заведения. Владельцы сада "Аквариум" на Каменноостровском проспекте братья Александровы, купцы первой гильдии, задумали устроить каток с искусственным льдом, где можно кататься круглый год: летом, спасаясь от зноя, а зимой - от холода.

И спорт, и высокая кухня

Крытый каток, который также называли "айс-паласом" и "Дворцом теплых льдов" планировали достроить к ноябрю 1911 г., поэтому все лето шла работа по переоборудованию театра "Аквариум"1. Около стройки в любую погоду толпились любопытные зрители, мешавшие не только строителям, но и проезду городского транспорта по Каменноостровскому проспекту. Порой это приводило к недоразумениям и столкновениям между горожанами и полицией - особо буйных забирали в участок2.

В конце ноября 1911 г. газеты Петербурга наперебой анонсировали скорое открытие Дворца льда. Объявления указывали, что во дворце намечено проведение целого ряда увлекательных спортивных праздников с участием знаменитых иностранных инструкторов-конькобежцев - американских и европейских. Не менее ярко, чем сам каток, рекламировали ресторан в роскошном зале в стиле Людовика XIV, с обедами, приготавливаемыми под руководством известного французского кулинара Боне.

Открытие обещали со дня на день весь декабрь - видимо, антрепренеры и сами не знали, когда закончится грандиозное строительство. Наконец, 30 декабря в 3 часа дня в торжественной обстановке Дворец льда был открыт. Церемонию открытия и все спортивные мероприятия провели с музыкальным сопровождением нескольких оркестров попеременно: струнного Лейб-гвардии Преображенского полка, духового Лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка, венгерского оркестра Жана Гулеско и даже джазового Five o clock tea, который до этого играл на скетинг-ринге в московском саду "Аквариум"3.

По предварительной смете стоимость Дворца льда немного превышала 360 000 рублей. Основные расходы приходились на приобретение заграничного оборудования (свыше 200 000 рублей) для создания и поддержания в кондиции ледяного покрытия. Особенно дорого стоили высокопроизводительные компрессоры с приводными паровыми машинами большой мощности, а также трубы для охладителей длиной 8 километров и сложная система для их изоляции. В итоге Дворец льда обошелся братьям Александровым не менее чем в 600 000 рублей, то есть в 1,6 раза больше предполагаемой стоимости.

Неизвестно, откуда у Александровых появилась идея открыть айс-палас, ездил ли кто-то из них за рубеж или узнал от знакомых или из газет о растущей популярности катков с искусственным льдом. Может быть, это была причуда богатых антрепренеров-миллионеров, желание потешить собственное самолюбие модной новинкой, а может, Александровы были уверены в коммерческом успехе предприятия, требовавшего столь огромных денежных вливаний? Ответов на эти вопросы мы уже не узнаем.

Установка для производства искусственного льда.

Вода, земля и медные трубы

Катки с искусственным льдом впервые появились в Лондоне в 1840-е гг. Правда, тогда еще не существовало технологии замораживания льда, и вместо него использовали свиной жир, различные соли и посыпали все сверху толченым мелом. Это было дорого и сложно, поэтому катки устраивали небольшими по площади. Лед на катке Glacerium, открытом в 1844 г. в Лондоне, был изготовлен по такой технологии. Правда, этот каток был довольно крупным - 3000 квадратных футов (279 квадратных метров). По периметру его окружали "Швейцарские Альпы", играл оркестр. Соли стоили очень дорого, а животный жир быстро прогоркал и издавал неприятный запах, на который жаловались посетители. Дело вскоре закончилось коммерческим провалом4.

Катки с искусственным льдом (замороженной водой) стали появляться после трагедии, произошедшей зимой 1867 г. в Риджент-парке Лондона. Тогда 40 человек погибли, утонув в озере во время катания на коньках - под ними треснул лед. Появилась необходимость придумать менее опасную альтернативу замерзшим прудам.

Ветеринар и изобретатель Джон Гэмджи придумал, как замораживать мясо для перевозки из Австралии и Новой Зеландии в Великобританию, что позволило применить эту же технологию и на катках. Каток делался на бетонном основании, покрытом слоями земли, травы, досок, на которых лежали медные трубы, наполненные раствором глицерина с водой, перекисью азота и эфира. Сверху трубы были покрыты водой, которая замораживалась под действием труб. Лед получался таким холодным, что каток постоянно покрывал густой туман5.

Гэмджи в 1876 г. и открыл каток с использованием этой технологии, тоже названный Glacerium, сначала в Челси, потом на Кингз-роуд, площадью 12 на 7 квадратных метров. Каток был доступен только держателям членских карт из богатой публики, которая любила кататься на коньках в Альпах, поэтому и здесь видами Альп были украшены стены. Вокруг катка находились галереи для публики, была установлена эстрада для оркестра.

Вскоре Гэмджи открыл еще несколько катков, но все они просуществовали недолго, возможно, из-за недовольства публики слишком холодным льдом и туманом6. Тем не менее технология прижилась, была усовершенствована, и катки с искусственным льдом стали открывать не только в Великобритании, но и в Германии, Австрии, Франции, США, Канаде и Австралии7. Особенную популярность искусственные катки приобрели после того, как в 1908 г. фигурное катание стало олимпийским видом спорта.

Рекламный плакат. Дворец льда в Лондоне. 1893 г.

Самый большой в мире

Интересно, что петербургский Дворец льда строился по образу и подобию лондонского Ice palace, о чем сообщали афиши и сам В.Г. Александров в интервью. Очевидно, речь идет о National Skating Palace, работавшем с конца XIX в., а в 1910-е гг. перестроенном в театр Палладиум. Возведением ледового дворца в Петербурге занималась германская фирма "Квири и Ко", эльзасский завод, под непосредственным руководством инженера-технолога А.Б. Моргулева и архитектора П.М. Мульханова. Для выполнения строительных и мраморных работ фирма наняла итальянских специалистов - братьев Аксерио. Художественную отделку здания поручили французским рабочим и художнику К.А. Вещилову8.

Реклама National Skating Palace. 1898 г. Illustrated London News.

Один из владельцев "Аквариума" В.Г. Александров в интервью "Петербургскому листку" гордо сообщал, что петербургский Дворец льда на 500 квадратных метров будет превосходить самый большой в мире айс-палас площадью 1500 квадратных метров, который находится в Берлине. Площадь одного только катка занимала 1000 квадратных метров9.

Александров привел в интервью целый ряд интересных подробностей об устройстве дворца. Он гарантировал плотный лед высокого качества, свежий и чистый воздух на катке, который обеспечивала современная система кондиционирования. Электрическое освещение ледового дворца провела известная в Петербурге фирма "Сименс и Гальске", системы отопления и вентиляция - фирма "Кертинг". "В архитектурном плане дворец был весьма эффектно оформлен. Колонны и стены помещения для катания, облицованные мрамором янтарного цвета, хорошо сочетались с общей его планировкой. Освещался дворец удобным для зрения мягким оранжевым светом люстр и канделябров. Для удобства наблюдения за катающейся и танцующей под музыку молодежью был устроен двухъярусный балкон, а для отдыха посетителей предусматривались шикарные гостиные и фойе", - восхищались журналисты "Петербургского листка"10.

Им вторили газеты "Обозрение театров"11 и "Вечернее время", подчеркивая изящество и оригинальность идеи: "Приятная новинка в морозные дни - отапливаемый ледяной каток... Мрамор, массивная бронза, в коврах утопает нога, отделка стильна и выдержана, зал залит электрическим светом. Прекрасно оборудована электрическая вентиляция, озонирующая зал нагретым воздухом. Если катание в закрытом помещении пользуется успехом в мягком климате за границей, то у нас при 20-градусных морозах и вьюгах такой каток прямо-таки необходим. Барышни и дамы катались декольте, а кавалеры во фраках без риска схватить насморк!"12. Зимой и летом на катке поддерживалась постоянная "приятная" температура в 16-17 градусов.

Журнал "Огонек" писал в январе 1912 г.: "Владельцы "Аквариума" и "Ice-Palace" гг. Александровы соорудили для изящного конькобежного спорта роскошный белый зал с мраморными колоннами и массивными бронзовыми светильниками, ласкающий взор своей художественной стильностью и благородной выдержанностью. Пышные апартаменты нового спортивного рая, вместе с гигантской холодильной лабораторией и восемью верстами труб для охлажденной до 20 градусов ниже нуля воды, обошлись больше, чем в полмиллиона рублей. Зато ловкие конькобежцы и нарядные дамы столичного бомонда получили возможность красиво резать лед в блестящем, веселом зале, где тепло и уютно, как в великосветской гостиной... Устроенная инженером-технологом А.Б. Моргулевым под треком холодильня сама по себе представляет чудо искусства. Подобные установки можно было наблюдать разве что на международных выставках или в научных кабинетах по машиностроению"13.

Реклама открытия "Дворца теплых льдов". 1912 г.

Вход: днем - рубль, вечером - два

С 11 утра до 7 вечера вход во Дворец льда стоил 1 рубль, с 20.30 вечера до 1 ночи - 2 рубля. Продавались и абонементы: на 30 проходов днем - стоил 20 рублей, на столько же проходов днем и вечером - 30 рублей. Воспитанники высших учебных заведений, учащиеся в форме, и дети платили половину от стоимости. По вторникам и пятницам действовали 50-процентные скидки на вход. В летний сезон, с мая, цены на входные билеты снижали в 2 раза.

Александровы устраивали в ледяном дворце выступления "звезд" - конькобежцев и фигуристов. Посетители могли не только покататься сами, но и посмотреть, как это делают мастера-знаменитости: например, Маргарита Эрик из Берлина, маленький Вилли Фрик из Брюсселя, госпожа и господин Наэс из Норвегии, братья Ватсон из Америки, господин Гаганов из Лондона и другие. В айс-паласе по периметру катка стояли столики, где подавали закуски и прохладительные напитки. Была устроена сцена для концертов и французской борьбы. Примерно так же были устроены заграничные крытые катки. Например, в Берлинском дворце льда устраивалась борьба на коньках14. Любопытно, что акустика в петербургском дворце была настолько хороша, что выкупивший "Аквариум" в 1917 г. бывший артист Мариинского театра А.М. Давыдов решил переоборудовать каток в зал для симфонических концертов15.

Объявление в газете о "Дворце льда" в Санкт-Петербурге.

Из истории первопроходцев

Зима-1912/13 выдалась теплая. Пруды Юсуповского сада не замерзли, первенство России в фигурном катании перенесли в ледяной дворец в "Аквариуме". "Каток "Аквариум", несмотря на доступность его лишь для состоятельных кругов, все же вызвал подъем фигурного катания. Для развития этого вида спорта в связи с возможностью круглогодичной тренировки открывались новые горизонты; но в 1914 г. началась война, в помещении катка был устроен госпиталь, и спортивное предприятие уже затем не восстановилось", - вспоминал знаменитый российский спортсмен Н.А. Панин-Коломенкин уже в советское время16. Правда, в своих мемуарах он почему-то пятикратно увеличил входную плату на каток и уменьшил его размер - очевидно, хотел показать элитарность развлечения и его недоступность для простых людей.

Память подвела и художника М.А. Григорьева. Он вспоминал, что дворец проработал не больше года и стал заурядным шантаном: "Незадолго до немецкой войны Александров построил "Айс-Палас". В большом теплом зале был на полу настоящий слой льда и можно было кататься на коньках. Специальное холодильное устройство не давало льду таять. Однако эта затея не привилась, и "Айс-Палас", не просуществовав и сезона, был закрыт и переделан в обычный шантанный зал"17.

Сад "Аквариум" действительно был переоборудован в лазарет в октябре 1914 г. и несколько лет служил военным госпиталем18. Берлинский дворец льда, открытый в 1908 г.19 как самый большой в мире, с которым соревновался петербургский, тоже закрылся во время Первой мировой. В 1915 г. его владельцы обанкротились, и Дворец льда стал складом для хранения замороженного мяса20.

