Дан неутешительный прогноз по рублю на фоне событий в Европе и США

Торговая активность на валютном рынке снижалась после пика ослабления рубля. Пара USD/RUB торговалась преимущественно в диапазоне 75,50-76, EUR/RUB - 88,60-89,10.

Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", рассказал, что ждать от валютного рынка в среду и дал неутешительный прогноз:

- В среду на локальном рынке центральным событием станет аукцион ОФЗ. Неделю назад он был отменен на фоне падения котировок гособлигаций.

Нерезиденты сократили позиции на 900 миллионов долларов, несмотря на относительно небольшой объем. Это оказало давление на рынок облигаций и на рубль. Доходность 10-летних бумаг достигла 7,3 процента, а рубль за несколько дней потерял 5 процентов к американскому доллару.

Минфин предложит два выпуска ОФЗ-ПД с погашением 7 и 14 лет. Их доходность сейчас составляет 7 и 7,25% годовых соответственно. На мой взгляд, Минфин не будет проводить агрессивные продажи, предлагая большие (свыше 5 б.п.) скидки. Во-первых, нет острой потребности в деньгах на фоне роста доходов от экспорта. Во-вторых, чтобы не провоцировать ненужный спекулятивный ажиотаж, который является одним из факторов игры на ослабление рубля.

Пара USD/RUB в среду, на наш взгляд, будет торговаться преимущественно в диапазоне 75-76. Закрытие вероятно вблизи уровней 76 за доллар и 89 за евро.

В фокусе внимания также цена на нефть. 1 апреля ОПЕК+ обсудит дальнейшие действия. Пока большинство участников соглашения высказывается в пользу сохранения уровней добычи в мае. Это успокаивает рынок нефти, испытавший серьезный шок на предыдущей неделе. Обвал цены на нефть стал одним из драйверов ослабления рубля.

Если котировки Brent сумеют вновь закрепиться в диапазоне 65-70 долларов за баррель, то пара USD/RUB удержится в привычном коридоре 73-76.

Вместе с тем, на мой взгляд, игроки пока не собираются делать ставки на укрепление рубля. С технической точки зрения, растет вероятность выхода пары из указанного коридора. И ближайшим сопротивлением является отметка 79 рублей за доллар.

Новостной фон умеренно негативный. В Европе и США растет заболеваемость COVID-19, несмотря на усилия по борьбе с его распространением. В отдельных регионах говорят о высокой вероятности третьей волны. Негативный сценарий подразумевает рост курсов доллара и евро до 79 и 91 соответственно.