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31.03.2021 19:21
Рубрика: Происшествия

Глава СК ответил на жалобы граждан, недовольных расследованием

Текст: Наталья Козлова

В среду, 31 марта, на личном приеме у Александра Бастрыкина были жители Приморского края, Башкирии и Воронежской области. И все жаловались на работу подчиненных Бастрыкина.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
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У граждан из Приморья погиб родственник, и они пожаловались на затянутое следствие по уголовному делу об убийстве их родственника в октябре 2020 года. Брат погибшего уверен, что преступление носит заказной характер, так как потерпевший занимался бизнесом, связанным с автошколами. По уголовному делу до сих пор никому не предъявлено обвинение. Александр Бастрыкин выслушал доклад подчиненных об этом расследовании и остался недоволен работой территориального следственного органа. Он поручил назначить служебную проверку сотрудников, причастных к расследованию, в том числе в отношении следователя и криминалиста, которые на время проверки будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. По решению главы СК России уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства. К этому расследованию уже подключились сотрудники Криминалистического центра СК России. В семье погибшего осталось трое детей, в связи с этим Александр Бастрыкин выразил готовность оказать вдове содействие в разрешении при необходимости социально-правовых вопросов .

Несколько человек из Башкирии заявили на приёме у главы СК РФ, что представляют интересы бывших работников Ишимбайского механического завода. С 2013 года несколько сотен человек там не получали зарплату. В 2014 году завод прекратил финансово-хозяйственную деятельность. Но никаких мер к восстановлению нарушенных прав граждан принято не было. Уголовное дело было возбуждено только в 2017 году. Сейчас на имущество предприятия наложен арест, потерпевшими признаны 208 сотрудников. А бывший владелец предприятия объявлен в международный розыск. Был гражданский суд, на котором судья вынес решение о погашении долгов. Но предприятие-ответчик ликвидировано, а это сильно затрудняет процесс взыскания. Бастрыкин дал поручения по этому делу и подчеркнул, что необходимо помочь людям юридически в рамках заявленных гражданских исков.

Фото: РИА Новости
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Жители Воронежской области попросили главу Следственного комитета привлечь к ответственности судью, которая, по их мнению, стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. В ДТП серьезно пострадал мужчина. Люди пожаловались на то, что по этому факту никакого уголовного дела нет. Когда проходила проверка, были проведены две экспертизы, выводы которых противоречат друг другу. Глава СК раскритиковал подчиненных за работу, в том числе за то, что оперативно не была назначена третья экспертиза. Он поручил провести служебную проверку нескольких сотрудников следственного управления с отстранением их от исполнения служебных обязанностей на время ее проведения.

Материалы проверки по факту ДТП поручено передать в центральный аппарат СК России для изучения. Бастрыкин пообещал, что при наличии оснований от имени председателя СК России будет направлено ходатайство в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи.

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