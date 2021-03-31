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31.03.2021 17:53
Рубрика: Экономика

Хуснуллин предложил обновлять коммунальные сети на средства ФНБ

Текст: Марина Трубилина

Для обновления коммунальных сетей можно было бы использовать средства Фонда национального благосостояния. С таким предложением выступил на совещании у президента РФ Владимира Путина вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Программа обновления ветхих коммунальных сетей с износом более 60% в пилотном режиме была запущена в пяти регионах, сообщил Хуснуллин. Сейчас рассматривается вопрос о расширении программы. "В том числе мы просили бы возможность рассмотреть, так как это окупаемый проект, все-таки использовать средства Фонда национального благосостояния, - сказал вице-премьер. - Возвратность этих средств будет обеспечена за счет оптимизации затрат на содержание сетей, снижение их аварийности, повышение энергоэффективности, что окажет положительное влияние в том числе и на тарифную политику".

Кроме того, подготовлена программа по финансированию строительства объектов инфраструктуры с помощью инфраструктурных облигаций, сообщил вице-премьер. "Отобраны первые пять пилотных проектов и прорабатываются дополнительно с рядом регионов дополнительные проекты. Итого девять регионов в работе, где мы можем построить порядка 8 млн кв. м жилья и сделать комплексную застройку с созданием рабочих мест".

Необходимо выработать дополнительные механизмы по подготовке площадок для строительства регионами и муниципалитетами, отметил Хуснуллин. Так работают в других странах, отметил он: готовится площадка, потом ее выставляют на аукцион и средства идут на компенсацию всех затрат. Однако для этого регионам нужны "более длинные и более дешевые деньги". Их источником могли бы стать инфраструктурно-бюджетные кредиты. Сейчас рассматривается возможность предоставления таких кредитов по ставке до 3% на 15 и более лет. Для реализации такого механизма необходимо внести изменения в бюджетное законодательство. "Деньги, которые будут привлечены по таким бюджетным кредитам, можно было бы направить на строительство инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры", - сказал вице-премьер. Использование бюджетных средств в таких проектах будет осуществляться обязательно на возвратной основе. Возвратность будет обеспечена в том числе за счет прямых налоговых эффектов от деятельности застройщиков, производителей, сопутствующего бизнеса, увеличения поступлений от налога на имущество и иных экономических эффектов, связанных с комплексным развитием территорий, появлением развитой сферы услуг и созданием дополнительных рабочих мест.

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