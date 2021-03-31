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31 марта 2021 г.

Указ главы Республики Калмыкия от 26 марта 2021 года № 57 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146, от 19 июня 2020 года № 153, от 26 июня 2020 года № 157, от 7 июля 2020 года № 171, от 10 июля 2020 года № 174, от 24 июля 2020 года № 180, от 7 августа 2020 года № 188, от 21 августа 2020 года № 193, от 3 сентября 2020 года № 197, от 4 сентября 2020 года № 198, от 15 сентября 2020 года № 205, от 18 сентября 2020 года № 223, от 2 октября 2020 года № 241, от 16 октября 2020 года № 251, от 21 октября 2020 года № 253, от 30 октября 2020 года № 272, от 13 ноября 2020 года № 296, от 27 ноября 2020 года № 312, от 11 декабря 2020 года № 314, от 23 декабря 2020 года № 360, от 15 января 2021 года № 3, от 11 февраля 2021 года № 11, от 12 марта 2021 года № 43) следующие изменения:

1.1. в абзаце двадцать пятом пункта 4 слова "11 апреля 2021 года" заменить словами "31 марта 2021 года";

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, соблюдать режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года по 11 апреля 2021 года.";

1.3. в пункте 6.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"6.3. Рекомендовать гражданам в период с 1 апреля 2021 года по 11 апреля 2021 года включительно не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:";

абзац тринадцатый признать утратившим силу;

в абзаце семнадцатом слова "граждан, имеющих специальный пропуск, выданный работодателем по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу, а также" исключить;

1.4. приложение № 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением пунктов 1.2 - 1.4 настоящего Указа.

3. Пункты 1.2 - 1.4 настоящего Указа вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



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