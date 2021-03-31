Котяков: Существенного роста безработицы в пандемию удалось избежать

Несмотря на пандемию коронавируса, в России удалось избежать существенного роста безработицы. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

"В условиях пандемии благодаря совместной работе и тем мерам, которые правительство оказывало непосредственно предприятиям и нашим безработным гражданам, нам удалось избежать существенного роста безработицы за счет совместных усилий", - сказал Антон Котяков.

Многие шаги правительства, направленные на поддержку занятости, были предложены работодателями и профсоюзами, отметил министр. В марте 2020 года, до введения связанных с пандемией ограничений, уровень безработицы в России, по данным Росстата, составлял 4,7%. Максимальные значения этого показателя были отмечены в августе - 6,4%. Затем безработица начала понемногу снижаться и к февралю 2021 года опустилась до отметки 5,7%.