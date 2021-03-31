Указ губернатора Красноярского края от 31 марта 2021 года № 86-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 18.02.2021 № 24-00-17/02-2415-2021, от 29.03.2021 № 24-00-17/02-4348-2021, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.03.2021 № 14, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше," исключить;

слова "письмо Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 20.10.2020 № 01-19/2401-4477," заменить словами "от 18.02.2021 № 24-00-17/02-2415-2021, от 29.03.2021 № 24-00-17/02-4348-2021,";

слова "от 01.11.2020 № 98," заменить словами "от 01.11.2020 № 98, от 31.03.2021 № 14,";

подпункт 3 пункта 1, пункт 1.2 признать утратившими силу;

в пункте 1.1:

в абзаце первом:

слова "с 26 октября 2020 года" заменить словами "с 26 октября 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки";

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"Граждане, указанные в настоящем пункте, вправе в установленном порядке оформить листок нетрудоспособности.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу с 1 апреля 2021 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - руководитель Администрации Губернатора края С.А.Пономаренко







