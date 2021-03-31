MW назвал Су-35 эффективным средством уничтожения ПВО

Российский истребитель поколения "4++" Су-35 предназначен для обеспечения превосходства в воздухе и заслуженно считается одним из лучших в своем классе. Но вместе с тем он также отлично подходит для уничтожения вражеских систем ПВО, что делает его поистине универсальной боевой единицей.

К такому выводу пришло издание Military Watch (MW), проанализировавшее возможности Су-35. Одним из основных преимуществ истребителя названа сверхманевренность, которая достигается благодаря двигателям с управляемым вектором тяги. Дальность полета самолета, датчики, системы радиоэлектронной борьбы, авионика и высокая боевая нагрузка - все это в совокупности делает его весьма впечатляющим боевым самолетом, с которым мало кто может сравниться.

Как отмечает автор материала, Су-35 изначально не были в составе российских сил, развернутых в Сирии для проведения контртеррористической операции. Эти истребители появились там после того, как боевиками был сбит бомбардировщик Су-24М, оказавшийся в тот момент без прикрытия. Развертывание Су-35, а также систем ПВО С-400, дало четкий сигнал всем сторонам, что в дальнейшем подобные инциденты будут жестко пресекаться.

Вместе с тем арсенал Су-35, постоянно пополняемый новыми видами боеприпасов, позволил истребителю стать угрозой для потенциальных противников не только в воздухе, но и на земле. Так, самолет может нести полдюжины крылатых ракет Х-31, которые выпускаются как в противокорабельном варианте, так и для подавления ПВО противника. В сочетании с продвинутыми средствами радиоэлектронной борьбы это делает истребитель мощной платформой для подавления противовоздушной обороны противника.