Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.03.2021,  
11:26
Текст:  Алексей Иванов

MW назвал Су-35 эффективным средством уничтожения ПВО

Российский истребитель поколения "4++" Су-35 предназначен для обеспечения превосходства в воздухе и заслуженно считается одним из лучших в своем классе. Но вместе с тем он также отлично подходит для уничтожения вражеских систем ПВО, что делает его поистине универсальной боевой единицей.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
"Армату" включили в список лучших современных танков

К такому выводу пришло издание Military Watch (MW), проанализировавшее возможности Су-35. Одним из основных преимуществ истребителя названа сверхманевренность, которая достигается благодаря двигателям с управляемым вектором тяги. Дальность полета самолета, датчики, системы радиоэлектронной борьбы, авионика и высокая боевая нагрузка - все это в совокупности делает его весьма впечатляющим боевым самолетом, с которым мало кто может сравниться.

Как отмечает автор материала, Су-35 изначально не были в составе российских сил, развернутых в Сирии для проведения контртеррористической операции. Эти истребители появились там после того, как боевиками был сбит бомбардировщик Су-24М, оказавшийся в тот момент без прикрытия. Развертывание Су-35, а также систем ПВО С-400, дало четкий сигнал всем сторонам, что в дальнейшем подобные инциденты будут жестко пресекаться.

Вместе с тем арсенал Су-35, постоянно пополняемый новыми видами боеприпасов, позволил истребителю стать угрозой для потенциальных противников не только в воздухе, но и на земле. Так, самолет может нести полдюжины крылатых ракет Х-31, которые выпускаются как в противокорабельном варианте, так и для подавления ПВО противника. В сочетании с продвинутыми средствами радиоэлектронной борьбы это делает истребитель мощной платформой для подавления противовоздушной обороны противника.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: Кирилл Брага \ РИА Новости
Опыт войны в Ираке подтвердил высокую эффективность ТОС-1А 30.03.2021
Полет Ту-160 и МиГ-31 над Арктикой показали на видео 30.03.2021
Видео: Су-30 провели ночные полеты с пуском ракет над Ладожским озером 29.03.2021
ВКС России
Фото: Chris Light / wikipedia.org
Открытая демонстрация: турецкие танки М60А1 заметили в Ливии 30.03.2021
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта 26.03.2021
Видео: Ми-8 отстрелялись ракетами под Петербургом 25.03.2021
ПВО
США продолжают оказывать давление на Турцию из-за С-400 25.03.2021
Систему ПВО Крыма в перспективе могут усилить комплексами С-500 и С-350 17.03.2021