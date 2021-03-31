Указ губернатора Новгородской области от 31 марта 2021 года № 128 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Новости

Голикова рассказала, каким будет МРОТ в 2022 и 2023 году 15:31
Со 2 июня самолеты "Победы" будут летать из Минеральных вод в Анталию 15:27
Видеотрансляция: Путин проводит совещание с членами правительства 15:27
Голикова: Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения 15:25
Котяков: Существенного роста безработицы в пандемию удалось избежать 15:15
Вильфанд пообещал россиянам теплый апрель 14:59
Путин предложил расширить программу реабилитации работников в санаториях 14:59
Вышел трейлер приквела "Полицейского с Рублевки" про "лихие 90-е" 14:53
Врач рассказал о последствиях коронавируса для пожилых людей 14:52
АТОР оценила сроки начала туристических поездок в Европу 14:52
Космонавт рассказал, как герметизируют трещины в служебном модуле "Звезда" 14:41
На Кубани предложили ограничить высотность отелей около моря 14:37
Матвиенко: Киеву выгодно сохранение конфликта на Донбассе 14:35
Полуфинал командного спринта на ЧР по лыжам завершился скандалом 14:26
Видеотрансляция: Подписание соглашения между профсоюзами, работодателями и кабмином 14:20
Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения" 14:14
В Минске приступила к работе Конституционная комиссия 14:12
Портал о детском отдыхе запустят в Подмосковье с 1 июня 14:03
Украина отказалась от ввоза из РФ пшеницы, ржи и подсолнечного масла 14:01
Россия вошла в семерку стран по изобретениям в офтальмологии 13:50
Счетная палата подала заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола 13:48
Песков назвал пугающие последствия эскалации на Украине 13:40
Оргкомитет российской части Евро-2020 утвердил заполняемость трибун на 50% 13:39
Сельскую ипотеку могут распространить на деревянные дома 13:29
Составлен среднестатистический портрет малолетнего преступника 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 марта 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 31 марта 2021 года № 128 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 31 марта 2021 г.
Опубликован 31 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Изложить подпункт 16.2 в редакции:

"16.2. Провести тренировочные экзамены, итоговое сочинение (изложение) с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

1.2. В приложении № 1 к названному указу:

1.2.1. Заменить в графе 3 строки 1 слова "с количеством не более 25 человек (с использованием гигиенических масок и соблюдением социального дистанцирования), на улице - с количеством не более 25 человек" на "с количеством не более 30 человек (с использованием гигиенических масок и соблюдением социального дистанцирования), на улице - с количеством не более 50 человек";

1.2.2. Исключить в графе 3 строки 3 слова "оказания услуг по проведению банкетов;".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией