Указ губернатора Новгородской области от 31 марта 2021 года № 128 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Изложить подпункт 16.2 в редакции:

"16.2. Провести тренировочные экзамены, итоговое сочинение (изложение) с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

1.2. В приложении № 1 к названному указу:

1.2.1. Заменить в графе 3 строки 1 слова "с количеством не более 25 человек (с использованием гигиенических масок и соблюдением социального дистанцирования), на улице - с количеством не более 25 человек" на "с количеством не более 30 человек (с использованием гигиенических масок и соблюдением социального дистанцирования), на улице - с количеством не более 50 человек";

1.2.2. Исключить в графе 3 строки 3 слова "оказания услуг по проведению банкетов;".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







