Постановление правительства Новосибирской области от 31 марта 2021 года № 106-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу" Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующее изменение:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области:

1) не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании);

2) обеспечить соблюдение масочного режима всеми работниками;

3) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому, в том числе не допускать на рабочее место и (или) территорию (кроме режима удаленной работы на дому) работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, до истечения установленных сроков изоляции;

6) определять численность работников, обеспечивающих деятельность (функционирование) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с учетом рекомендованного режима самоизоляции;

7) рекомендуется обеспечить режим удаленной работы на дому не менее чем для 30 процентов численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима удаленной работы на дому;

8) рекомендуется осуществить перевод работников, соблюдающих режим самоизоляции, на дистанционную (удалённую) работу на дому в соответствии с трудовым законодательством;

9) рекомендуется проведение конференций, совещаний и других мероприятий с международным, межрегиональным очным участием сотрудников осуществлять по возможности с использованием видео-, аудио-конференцсвязи.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2021.

И.о. Губернатора Новосибирской области Ю.Ф.Петухов







