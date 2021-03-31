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31.03.2021 07:30
Рубрика: Спорт

Панарин набрал три очка в матче против "Вашингтона"

Текст: Максим Домчев
Гол и две передачи Артемия Панарина принесли "Нью-Йорк Рейнджерс" победу над "Вашингтоном", в составе которого результативными действиями не отметился Александр Овечкин.
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

Начало матча против "рейнджеров" не сулило "Вашингтону" никаких проблем. На пятой минуте встречи "столичные" вели в счете (2:0) после бросков Ти Джей Оши и Ника Дауда. Еще до перерыва Филип Хитил смог отыграть одну шайбу, а во втором периоде команды не порадовали заброшенными шайбами.

Фото: Reuters/Jeff Chevrier/Icon Sportswire
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А в заключительной трети матча о себе напомнил Артемий Панарин. После передач лидера "рейнджеров" Каапа Какко сравнял счет, а Адам Фокс и вовсе вывел команду вперед. На 56-й минуте уже сам российский форвард поразил ворота соперника. А точку в матче поставил Павел Бучневич, поразивший пустые ворота - 5:2. Голкипер победителей Игорь Шестеркин отразил 30 бросков.

В этот же вечер на другой площадке "Каролина", несмотря на гол Андрея Свечникова, уступила "Чикаго" - 1:2.

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