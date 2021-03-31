Павлова выиграла спринт на ЧР по биатлону

Победой Евгении Павловой завершилась спринтерская гонка на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Представительница Новосибирской области преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 минут 54,7 секунды, не совершив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

"Серебро" довольно неожиданно завоевала представительница Удмуртии Наталья Ушкина. Она также не допустила промахов, но ходом проиграла победительнице 19,7 секунды. "Бронза" у Ирины Казакевич, которая выступает за Свердловскую область.

Представительницы сборной России Лариса Куклина и Светлана Миронова показали соответственно пятый и одиннадцатый результат.

Ранее мужской спринт выиграл Матвей Елисеев.

Чемпионат России завершится 4 апреля.