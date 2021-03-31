Первый полет бомбардировщика ЦКБ-30 состоялся 85 лет назад

ЦКБ-30 - дальний бомбардировщик, разработанный под руководством Сергея Ильюшина. 31 марта 1936 года самолет совершил испытательный полет. В этом же году на ЦКБ-30 установили пять мировых рекордов.

Все началось с проектирования первого варианта бомбардировщика. Но не было хорошего двигателя. Летом 1933 года на совещании у Сталина приняли решение закупить лицензию на производство современных авиационных моторов. Во Францию поехала делегация, в которую включили и Сергея Ильюшина.

Строить бомбардировщик решили с двигателями "Гном-Рон" 14К, под него переработали и документацию. Основной упор делали на скорость. Первый экземпляр самолета, ввиду поджимающих сроков, решили строить по упрощенной технологии, с цельнодеревянным фюзеляжем и металлическим крылом, без вооружения. Машина получила обозначение ЦКБ-26. Она превзошла самые смелые ожидания.

Но конструкторы думали о самолете с корпусом из металла. В декабре 1935 года вышло постановление о дальнейшей разработке цельнометаллического скоростного бомбардировщика дальнего действия, будущего ЦКБ-30. 31 марта 1936 года состоялся первый его полет. Летчик-испытатель Владимир Константинович Коккинаки вылетел с центрального аэродрома им. М.В. Фрунзе.

Этим же летом ЦКБ-30 с полным комплектом вооружения поступил на испытания. Но их результатов не стали дожидаться - пустили в серийное производство. В серии он получил наименование ДБ-3С. Были задействованы сразу несколько заводов. Во-первых, с московского завода № 39 сняли все невыполненные заказы и развернули там производство самолета, во-вторых, перепрофилировали завод № 18 в Воронеже. А через два года запустили выпуск самолетов на заводе № 126 в Комсомольске-на-Амуре. В 1942-1943 годы самолеты выпускал и московский завод № 23.

В июне 1938 года на специально подготовленном ЦКБ-30 "Москва" был выполнен беспосадочный перелет по маршруту Москва (Чкаловский) - Спасск-Дальний. Через год на этой же машине состоялся беспосадочный перелет в Канаду.

Всего было построено 1528 самолетов. Размах крыла ЦКБ-30 - 21,4 метра. Экипаж - три человека. Максимальная скорость на высоте 4,5 тысячи метров - 400 километров в час, крейсерская скорость - 310-320 километров в час. На вооружении стояли три пулемета калибра 7,62 миллиметра.