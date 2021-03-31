Посол РФ рассказал о переговорах по поставкам "Спутника V" в Австрию

Австрия уже на следующей неделе может заказать у России вакцину "Спутник V", сообщил канцлер Себастьян Курц по итогам рабочей встречи с послом России в Вене Дмитрием Любинским.

"Мы находимся "на последних метрах" к достижению окончательных договоренностей, и на следующей неделе, вероятно, может последовать заказ "Спутника V", - цитирует ТАСС канцлера.

По словам Курца, в настоящее время идет процесс согласования деталей. Переговоры между ведомством канцлера, министерством здравоохранения, финансовой прокуратурой и российской стороной проводились в течение нескольких недель. Канцлер также подтвердил, что Вена планирует получить объемы препарата тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года.

Тем временем посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Россия и Австрия находятся на завершающем этапе доработки контракта на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Его подписание предоставит возможность поставить в Австрию первые партии в апреле.

"Хороший, конструктивный и доверительный разговор. Он подводит черту под определенным этапом в двусторонних контактах на тему поставок "Спутник V" в Австрию", - отметил посол, комментируя итоги встречи с Курцем.

В начале марта Вену заинтересовала не только закупка вакцины, но и сотрудничество в ее производстве. По данным газеты Kurier, предметом переговоров стала покупка 1 миллиона доз "Спутника V" для вакцинации 500 тысяч человек с апреля.

Планируется закупить 300 тысяч доз препарата в апреле, 500 тысяч - в мае, и 200 тысяч - в начале июня 2021 года. Подписан договор о неразглашении конфиденциальных документов и создана информационная база.

"Не должно быть никаких геополитических подходов, когда речь идет о вакцинах. Единственное, что должно учитываться, является ли вакцина эффективной и безопасной, а не там, откуда она берется. Если Австрия получит 1 миллион дополнительных доз вакцины, то возможно более раннее возвращение к нормальной ситуации, и мы сможем спасти много жизней и рабочих мест", - говорится в заявлении канцлера Курца.