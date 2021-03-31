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31.03.2021 18:25
Рубрика: В мире

Посольство России рекомендовало избегать центра Джакарты из-за террористов

Текст: Александр Саможнев

Посольство России в Индонезии рекомендовало соотечественникам воздержаться от посещения центра Джакарты в связи с попыткой теракта у главного здания полиции, говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Фото: EPA-EFE/STR
Число пострадавших при пожаре в Индонезии достигло 28 человек

По данным телеканала ABC, женщина вошла в штаб-квартиру индонезийской национальной полиции и направила пистолет на офицеров. Она была ликвидирована стражами порядка. Сотрудница саперного подразделения подошла к телу террористки и определила, что на ней нет опасных материалов. Этот инцидент является последним из серии предполагаемых нападений боевиков в самой густонаселенной мусульманской стране мира.

Ранее власти ввели меры по борьбе с терроризмом и были в состоянии повышенной готовности к возможным нападениям на полицию и места отправления культа после взрыва террориста-смертника в римско-католическом соборе во время Вербной воскресной мессы на острове Сулавеси. В результате нападения ранения получили, по меньшей мере, 20 человек.

Спецподразделение полиции по борьбе с терроризмом Densus 88, ведущее расследование теракта, задержало в понедельник и вторник в общей сложности 13 человек, подозреваемых в связях с террористическими организациями, в том числе трех женщин. По мнению следователей, они имели непосредственное отношение к подготовке семейной пары смертников.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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