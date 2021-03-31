Посольство России в Лондоне разоблачило расследование по делу Стерджес

Ситуация с коронерским расследованием смерти 44-летней британки Дон Стерджес, ставшей предположительно жертвой отравления неизвестным веществом, развивается по сценарию "дела Литвиненко", заявил представитель посольства России в Лондоне.

Накануне состоялось предварительное заседание. Коронер Хизер Халлетт указала на взаимосвязь между смертью Стерджес и отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также на то, что британские власти возлагают ответственность на Россию.

"Подтверждается высказанное нами ранее предположение о том, что ситуация вокруг этих трагических событий развивается по хорошо нам знакомому сценарию "дела Литвиненко", - цитирует РИА Новости российского представителя.

По его словам, нормальное следствие и международно-правовые механизмы подменяются квазисудебным разбирательством. Формально дело не относится к инциденту в Солсбери, однако явно прослеживается стремление использовать его для обоснования бездоказательных обвинений в адрес России.

Между тем, Высокий суд Лондона в июле 2020 года постановил, что дополнительное расследование причин смерти Дон Стерджес, умершей в 2018 году из-за отравления в городе Эймсбери, не будет затрагивать вопрос причастности российской стороны к инциденту. В суд обратились родственники погибшей, они потребовали расширить изучение обстоятельств ее смерти. По версии следствия, Стерждес нашла на улице флакон, в котором оказалось отравляющее вещество.